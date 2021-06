Skal skride langt væk: - Det stopper jo alt

Trine Skjollander var en af dem, der blev smittet med coronavirus efter Reality Awards. Det medførte, at hun måtte gå i isolation og samtidig lukke sin frisørsalon SallyMane i Aalborg.

Men nu kan hun snart ånde lettet op.

Hun er symptomfri og kan dermed se frem til at komme tilbage på arbejde tirsdag. Men det har ikke været helt omkostningsfrit for den selvstændige frisør.

- Vi har holdt lukket for at være sikre, men det betyder jo også, at vi har mistet penge, så det er jo dejligt, lyder det ironisk fra Trine, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen.

I et opslag på sin Instagram-konto skriver Trine Skjollander, at hun ville ønske, at coronavirus var en saga blot.

'Hader fucking corona over alt i verden. Den virus skal bare snart skride langt væk', lyder det.

Måtte sende alle hjem

Trine Skjollander overtog frisør-lokalerne i Aalborg i det corona brød ud, og dermed stod hun med nogle ufærdige lokaler og ingen mulighed for at få gang i biksen. Nu da hun selv har været ramt af corona og har måttet lukke ned endnu engang, har det kun taget endnu hårdere på tålmodigheden.

- Jeg er bare sur, fordi da jeg sidste år flyttede til Aalborg for at starte min frisørsalon, så kom corona. Da vi så endelig kom i gang, hvor det gik rigtig godt, så kom første nedlukning. Og nu fik jeg så selv corona og måtte sende alle mine frisører hjem igen på grund af det, så nu må vi bare passe på.

- Så det sætter jo virkelig bare en et skridt tilbage. Det stopper jo alt, forklarer hun om de mange frustrationer, som corona har medført for hende.

- Det er træls, og man bliver jo lidt sur, når man er selvstændig og går op i sit arbejde, og det så bare hele tiden går ud over alt, siger hun.

Kan se lidt positivt på det

Selvom Trine ikke har været hårdt ramt af selve sygdommen, så har det ikke været en behagelig oplevelse at være spærret inde med corona.

- Jeg har været lidt snottet og har haft ondt i halsen, men det er også det. Så jeg har næsten ikke mærket det.

Selvom nedlukningerne og pengepungen er blevet ramt af den verdensomspændende pandemi, så er der alligevel noget, som den 25-årige paradiso ser positivt på.

- Det positive har været, at jeg ligesom har oplevet det på egen krop, at det faktisk ikke var så slemt at være igennem selve sygdommen, men jeg glæder mig meget til er at komme på arbejde igen og derefter at kunne holde en sommer uden at tænke på corona.