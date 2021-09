Den danske musiker Joey Moe har startet et nyt kapitel i sin karriere, og det betyder, at han skal tilbage på skolebænken

Joey Moe, der primært er kendt for sin musik, har taget en beslutning om at komme ind i filmverdenen, det fortæller han til Ekstra Bladet, der mødte ham på den røde løber i Svendborg til Svend-prisen.

- Jeg er så heldig, at jeg har min første kortfilm på Odense filmfestival, som jeg har instrueret, og så er jeg i gang med at udvikle en spillefilm i samarbejde med filmfyn og Rikke Katborg, så det er de små step, og jeg starter på en filmskole i næste uge, fortæller Joey Moe.

Fortsætter med musikken

På trods af, at sangeren nu vil gå ind i filmuniverset bliver musikken ikke lagt på hylden.

- Min kærlighed til musik er uændret, og jeg er stadig i studiet hver uge. Det her kommer selvfølgelig til at fjerne lidt fokus og tid, men musikken vil altid være en prioritet for mig.

Den 36-årige popsanger blev senest hyret til at lave musik til den kendte Buster-film, der er i gang med at blive fornyet.

Joey Moe til rødløber i forbindelse med Svend-prisen. Foto: Claus Bonnerup

Stadig tid til byen

Selvom Joey Moe efterhånden er blevet 36 år, og selv påpeger nogen grå hår, afviser han ikke, at han kan være at finde i byen nu når den for alvor er åbnet.

- Nu arbejder jeg rigtig meget, og har min familie derhjemme, men jeg starter som sagt på skolebænken igen, så hvis der er tid og overskud til det, kan det sagtens ske.

Joey Moe danner par med modellen, Zenia Jeanie, og sammen har de barnet, Elion Phelix, der lige er startet i skole.