Skal være far igen igen

Glæden er stor hos den 39-årige tv-vært Mattias Hundebøll og kæresten, Marie Plumski.

De to skal nemlig være forældre for tredje gang.

Det afslører parret på det sociale medie Instagram.

'Jeg har de største sommerfugle i maven over hvad der ligger i Maries mave,' skriver værten indledningsvist til billedet af sonogrammet.

Parret har allerede to drenge, og nu var det altså tid til at udvide familien endnu en gang.

'April 2022 bliver en fest! Drengene glæder sig! Lillefisen spræller og hikker og hygger derinde i varmen. Og jeg er så pavestolt og lykkelig over at skulle være far til tre,' skriver han.

Skal have mere plads

I bunden af opslaget gør han det også klart, at familien nu bliver nød til at få fat i en større bil.

Familien består ud over af Mattias Hundebøll og Marie af sønnerne Ejner Bob og Carl-Egon.

Til Ekstra Bladet har værten tidligere fortalt, at navnene er valgt fordi, at der er styrke og karakter i dem.

- Vi synes, navne gerne må indeholde både karakter og humor.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra den vordende far til tre.