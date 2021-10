Skal være far igen: 'Som et lyn fra en klar himmel'

Den danske fodboldspiller Anders Lindegaard jubler på sin Instagram-profil, hvor han afslører, at han skal være far igen.

Den 37-årige fodboldspillers kæreste, modellen Sofie Bording, er nemlig gravid med parrets andet barn.

Anders Lindegaard har i forvejen sønnen Julian på otte år med sin ekskone Missé Beqiri.

Kæmpe overraskelse

Og nu skal den tidligere landsholdsspiller være far for tredje gang. En nyhed, der i den grad kom bag på ham.

'I to måneder klagede Sofie over sin manglende appetit på snacks. Hun begyndte at føle sig syg og talte om at se lægen for at blive tjekket. Vi overvejede aldrig det indlysende, og det ramte os som et lyn fra en klar himmel. Endnu en baby!', skriver han og fortsætter:

'Lige da de søvnløse nætter blev mindre søvnløse, starter vi forfra. Og vi kunne bogstaveligt talt ikke være lykkeligere. Kan ikke vente med at møde vores tredje lille baby'.

Han er dog ikke den eneste, der glæder sig. Den vordende mor, Sofie Bording, har også delt babybulen i et Instagram-opslag med teksten:

'Vores hjerter er fulde - og det er min mave også. Så heldig, at ord ikke kan beskrive det'.

Anders Lindegaard, der i dag spiller i Helsingborgs IF i Sverige, og Sofie Bording har dannet par siden 2017.

Sofie Bording og Anders Lindegaard oplyser til Ekstra Bladet, at de ikke har yderligere kommentarer til den glædelige nyhed.