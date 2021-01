Skal være forældre

Musiker og manuskriptforfatter Frida Brygmann og debattør Nima Zamani kan inden længe byde deres første barn velkommen til verden.

Det afslører Nima Zamani på sin Facebook-profil.

'Der kommer sgu en lille, han, hun eller hen Zamani Brygmann til verden i juli,' skriver debattøren til billedet af de to vordende forældre.

Til Ekstra Bladet fortæller han, at 30-årige Frida Brygmann nu er tre måneder henne, og at de har været sammen til den første scanning.

- Det er helt vildt. Hun skal føde til sommer, så hun er lidt over tre måneder nu. Det var ikke planlagt, men det var heller ikke ikke-planlagt. Vi er meget glade for det, lyder det.

Scanningen foregik iført mundbind, og det gav en ekstra nærhed til oplevelsen.

- Vi kunne kun se hinandens øjne, og det var faktisk helt vildt at kigge på skærmen med billedet af den lille baby og så se hinanden i øjnene. Det var meget intenst, siger han.

Frida Brygmann er datter af skuespiller og musiker Martin Brygmann og dramatiker Line Knutzon. Det bliver deres første barnebarn, og det glæder de sig til, fortæller Nima Zamani.

Selv håber han, at hans eget valg af karrierevej ikke smitter for meget af på det kommende barn.

- Mit liv har handlet meget om mig, og jeg glæder mig bare til, at det ikke skal handle om mig mere. Nu skal det handle om den lille baby, som forhåbentlig ikke bliver debattør

Frida Brygmann og Nima Zamani har dannet par i lidt over et år, og nu skal de sammen til at forberede sig på, at to bliver til tre.

- Ingen af os er planlægningsmennesker, men vi glæder os, og nu skal vi jo til at flytte i en ny og større lejlighed og have fat på en barnevogn og de ting, man ellers skal, siger Nima Zamani.

Nima Zamani er kendt som debattør, radiovært og klummeskribent, mens Frida Brygmann blandt andet er kendt for titelsangen til julekalenderen 'Tinkas juleeventyr', som hun sang sammen med Burhan G.