Skandale på skandale: Derfor bliver hun ikke lukket ned

Ved et kontrolbesøg i starten af februar fik Camilla Plum og hendes café Fuglebjerggaard i Helsinge endnu en sur smiley og politianmeldelse til samlingen, da Fødevarestyrelsen kunne konstatere, at et forhold angående skadedyrssikring endnu ikke var blevet bragt i orden.

Det er hele syvende gang i træk, at Camilla Plum har fået en anmærkning fra Fødevarestyrelsen.

De seneste år har hun nemlig fået en lang række anmærkninger, der drejer sig om alt lige fra dårlig hygiejne og skadedyr til manglende ophæng af kontrolrapport, mens det også vælter ind med dårlige anmeldelser på Trustpilot om alt lige fra hygiejne til hendes produkters kvalitet.

Fortsætter Camilla Plum i samme stime med at få sure smileyer og anmærkninger, kan det ende med at have alvorlige konsekvenser, lyder det fra Martin Birch Hansen, der er sektionsleder i Fødevare København.

- Virksomheden er lige nu i den kategori, der hedder 'virksomhed med dårlig regelefterlevelse'. Det ser vi, når en virksomhed på tre ud af de seneste fire kontroller har fået anmærkninger.

- Når man som virksomhed er i den kategori, så kommer vi med to tilsynsførende hver gang under vores opfølgende besøg, og det er virksomheden, der skal betale for den tid, de bruger på kontrollen. Så der ligger en sanktion i at være i den kategori, siger han og tilføjer:

- Men hvis virksomheden fortsat laver fejl og bliver ved med at være i den kategori i et år, så har vi hjemmel til at bringe hårdere sanktioner i spil, hvor vi eksempelvis kan give karantæne i op til seks måneder. Det svarer til en fuldstændig lukning i den periode. Normalt vil et forbud under den almindelige sanktionspraksis blive ophævet efter ganske kort tid, når et givent forhold er bragt i orden.

Camilla Plum risikerer at få lukket sin biks, hvis hun fortsætter. Foto: Jonas Olufson

Kan give karantæne

Ifølge Martin Birch Hansen er der dog flere grunde til, at Camilla Plum endnu ikke er blevet ramt af de helt skrappe sanktioner.

- Det er klart, at når vi har en virksomhed med denne her historik, så overvejer vi muligheden for at tage skrappe midler i brug for at få virksomheden til at høre efter, hvad vi siger. Men i det her tilfælde er muligheden for karantæne der ikke endnu, da man skal være i kategorien i et år, og det har virksomheden først været i juni.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Camilla Plum i forbindelse med den seneste kontrolrapport, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet har tidligere lavet et langt interview med Camilla Plum, hvori hun fortæller, hvorfor hun forsvandt fra skærmen og stoppede som tv-kok.