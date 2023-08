Skandaleramt politiker afslører sextørke

Politikeren Pernille Weiss gik tre år uden hverken at have sex eller onanere

De fleste når i løbet af livet at opleve tørkeperioder uden sex.

For nogle varer perioden længere end for andre.

Nu afslører den skandaleramte politiker Pernille Weiss, fra Det Konservative Folkeparti, i DR podcasten 'Fantasier', at hun tilbage i 2018 gik omtrent tre år uden at have skyggen af sex.

Fra da hun blev kandidat til hun blev medlem af Europa-Parlamentet stoppede hendes parforholdsaktiviteter og lysten til sex forsvandt.

- Jeg bevæger mig ind i en valgkamp, men glider også ind i et liv, hvor jeg oplever, at jeg ikke har lyst til at have en partner eller at være sammen med nogen for at have sex. Før jeg blev kærester med Kristian, oplevede jeg at have tre år uden at være i relationer og uden at være seksuelt aktiv, siger hun i podcasten og tilføjer:

- Det har virkelig været dejligt.

Annonce:

Det er ikke kun i sexpodcasten, at Pernille Weiss har gjort sig bemærket. I sit parti har hun den seneste tid været genstand for stor debat, da det kom frem, at tidligere ansatte har følt sig overvåget og udsat for ekstremt arbejdspres.

Du havde heller ikke selvsex? spørger værten Elisa Lykke.

- Nej det havde jeg faktisk ikke.

Pernille Weiss fortæller, at hun er et meget kristent menneske, og at den kærlighed, hun ikke gav seksuelt, gav hun så på en anden måde til sin familie og veninder eller læste en bog.

- Jeg havde ikke et savn eller præcis længsel efter noget, der mindede mig om sex. Jeg oplevede, at jeg kunne vågne i en orgasme, uden at jeg rørte. Jeg lå helt stille og sov, fortæller hun videre.

Til trods for, at Pernille Weiss har været en delt omtalt i medierne på det seneste, vil hun stadig forsætte med sit arbejde i EU-parlamentet.

Ifølge en lang række beretninger fra tidligere medarbejdere har Pernille Weiss blandt andet overvåget ansatte, skældt dem ud foran hundredvis af mennesker og pålagt dem private opgaver. Politikeren vil ikke svare på kritikken.

Læs hvad Hans Engell mener om de politiske problemer, som Pernille Weiss skaber for Søren Pape, her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Du er nødt til at øve og dygtiggøre dig - og måske endda også planlægge - hvis der skal opstå magi i soveværelset. Bliv klogere her.