Skatte-hykler: Nægter at betale - men modtager gerne penge

Lindy Aldahl har ikke været meget for at betale til statskassen - han vil imidlertid gerne modtage penge fra den

Ekstra Bladet har i den seneste tid afdækket, hvordan Lindy Aldahl fra DR-programmet 'Rigtige mænd' er gået konkurs med sit firma 121021 ApS, der op til konkursen hed Lindy Aldahl Entertainment.

Årsagen var en regning til Gældsstyrelsen på 351.020,10 kroner, der primært bestod af manglende A-skat, AM-bidrag, udbytteskat og selskabsskat.

Men selvom han altså ikke har været så glad for at betale penge til den fælles kasse, så har han ikke været for fin til at modtage penge den anden vej.

Under coronanedlukningen, der ifølge kurators indledende informationer var årsagen til konkursen, blev der iværksat en række støtteordninger for at kompensere erhvervsdrivende, som blev tvunget til at holde lukket.

Her har Lindy Aldahl gjort brug af kompensationspakken for tabt omsætning - den såkaldte selvstændige-ordning.

Ekstra Bladet har fået aktindsigt hos Erhvervsstyrelsen, der viser, at Lindy Aldahl Entertainment, som siden har skiftet navn til 121021 ApS, har modtaget i alt 233.833 kroner fra ordningen ad fire omgange, siden der blev åbnet for pakken sidste år.

Et udklip fra udtrækket hos Erhvervsstyrelsen viser, at Lindy Aldahls firma, der i forbindelse med konkursen har skiftet navn til 121021 ApS, har modtaget i alt 233.833 kroner fra ordningen.

Her ses et uddrag af konkursbegæringen, der viser en del af den manglende skat, Lindy Aldahl ikke har betalt i den periode, han har modtaget coronastøtte.

Droppede skat og hævede fra statskassen

Kompensationsordningen blev sat i gang fra regeringens side pr. 9. marts 2020 og har siden været aktiv i flere perioder.

I samme periode har Lindy Aldahl droppet skattebetalinger for 152.666 kroner - fratrukket renter, der efterfølgende er løbet på gælden - som han ellers burde have betalt. Det fremgår af konkursbegæringen, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Det drejer sig om manglede A-skat, AM-bidrag og udbytteskat, som Gældsstyrelsen mener, at statskassen er gået glip af i den periode.

Og det er ikke sikkert, at de kan blive indkrævet igen. Det har Kim Sommer Jensen, der er professor på Juridisk Institut ved Aarhus Universitet og medforfatter til bogen 'Konkurs', tidligere slået fast - uden han udtalte sig om den konkrete sag.

- Så står de (Gældsstyrelsen, red.) lige så dårligt som andre kreditorer. Det vil sige, at de kun kan få pengene, hvis der er midler i boet, og ellers er den eneste chance at anlægge en sag mod ledelsen og vinde den sag - og så håbe på, at ledelsen har penge til at betale, sagde Kim Sommer Jensen, der ikke kunne vurdere, hvor ofte man vælger at gå videre med sagen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Lindy Aldahl. Han er dog ikke vendt tilbage på vores henvendelse.