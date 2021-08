'Skatter' gift i hemmelighed: - Vi kunne ikke vente

Det helt store drømmebryllup var planlagt for Michael Sommer, der er kendt fra DR-succesen 'Gift ved første blik', og hans forlovede, Maria Kronholm, da coronanedlukningen kom i vejen, og parret besluttede sig at rykke brylluppet til 2022.

Men man har som bekendt ét standpunkt, før man tager et nyt, og nu har Michael Sommer og Maria Kronholm alligevel givet hinanden deres 'ja'.

Det afslører Maria Kronholm i et opslag på Instagram, hvor hun samtidig fortæller, at brylluppet har været en hemmelighed for parrets familie og venner.

'UNDSKYLD til familie, venner og bekendte at vi lige ville have denne stund bare for os (og min mor) -der kommer stadig en stor fest og vielse næste år!', skriver hun blandt andet til opslaget.

Til Ekstra Bladet fortæller det nygifte par fra deres bryllupsrejse i Tyskland, at de simpelthen ikke kunne vente.

- Vi tænkte bare, at med corona og det hele ville vi gerne forsegle os i kærlighedens navn. Vi kunne ikke vente med at få gjort det, siger Michael Sommer, og Maria Kronholm supplerer:

- Det hele har været så uvist i forhold til planlægningen og det hele, og så har det også haft en betydning, at vi har købt vores landejendom sammen. Man hører jo så meget om, at hvis der sker den ene part noget, så står den anden dårligt, og der er den bedste måde at sikre hinanden på at blive gift. Det er i hvert fald sådan noget min far siger, lyder det fra bruden med et grin.

Planlagt på tre dage

Og parret har da heller ikke været længe om at handle på den pludseligt opståede trang til at give hinanden ring på fingeren.

- Vi planlagde det onsdag aften, hvor vi ringede til præsten i vores lokale kirke, og hun var på. Så bryllupskagen blev en jordbærtærte fra vores yndlingsbager, siger Maria Kronholm.

Hun fortæller, at hun egentlig havde planlagt at få specialdesignet sin brudekjole, men i stedet endte hun med at finde en kjole ved et firma, der havde engrossalg.

Og den eneste gæst, der fik lov til at nyde synet af brudeparret live, var Maria Kronholms mor.

- Vi spiste brunch sammen, og bagefter tog jeg brudekjolen på og overraskede hende ved at sige, at vi skulle giftes nu om tre minutter. Så begyndte hun at græde, fortæller Maria Kronholm.

Nu skal det nygifte par nyde hinanden på bryllupsrejse i Tyskland, og næste år planlægger de fortsat at fejre kærligheden med en bryllupsfest for familie og venner.