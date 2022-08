Skatter gift - igen-igen-igen

Michael Sommer er igen blevet gift. Denne gang med den samme - for andet gang på et år

Søndag blev Michael Sommer gift for tredje gang på godt tre år.

Tilbage i foråret 2019 blev han gift ved første blik med Christina Arenholdt Nielsen i DR-programmet af samme navn.

Det mildt sagt turbulente tv-ægteskab holdt kun ganske kort, efter at kameraerne slukkede, men heldigvis for Michael 'Skatter' Sommer fandt han hurtigt derefter den ægte kærlighed.

Hun hedder Maria Kronholm, og søndag var det præcis et år siden, at parret sagde ja til hinanden i ved et lille, intimt og hemmeligt bryllup.

Sådan så parret ud, da de blev gift 28. august sidste år. Privatfoto

Parret ville dengang gerne have holdt et kæmpe bryllup, men det satte coronaristriktioner en stopper for, men på årsdagen for, at de blev smedet sammen, gav Michael Sommer og Maria Kronholm igen hinanden deres ja.

Det skete på Dragsholm Slot, hvor der var skruet op for romantikken, afslører 'Skatter' over for Ekstra Bladet.

Annonce:

- Det var sådan en fed dag og aften, siger han og fortæller, at det var den samme præst, som viede parret for et år siden, der stod for søndagens ceremoni.

Brylluppet stod på Dragsholm Slot. Foto: Wonderful Weddings

- Præsten var nede i parken, jeg havde seks brudesvende med og Maria otte brudepiger. Hun kom ridende på en hest og havde en hest mere med. Så vi red derfra sammen, siger Michael Sommer, der også havde sin brud med på en helikoptertur på deres bryllupsdag.

Brudeparret red fra det romantiske bryllup. Foto: Wonderful Weddings

Hestene var ikke de eneste dyr, der spillede en rolle under vielsen.

- Det var vores hund og katten, der bar vores ringe. Det var et rent Disney-bryllup, griner han.

Brudeparret havde 100 mennesker til reception og 55 til fest på slottet, hvor både bruden og gommen holdt taler.

- Maria havde også lavet en sang. Hun havde skrevet teksten til 'Halleluja' om, så den handlede om vores tid sammen. Det var rørende, og jeg brød helt sammen, siger han.

Parret blev gift første gang 28. august 2021 og igen på samme dato i 2022. Foto: Wonderful Weddings

Annonce:

Parret har planlagt, at deres bryllupsrejse går til Italien.

Under tv-ægteskabet med Michael Sommer blev Christina Arenholdt Nielsen gravid og valgte at få en abort. Det resulterede i dødstrusler. Læs den historie her.