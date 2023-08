'Skatter' skal være far

- Vi glæder os helt vildt.

Sådan lyder det jublende fra Michael Sommer og Maria Kronholm, da Ekstra Bladet søndag aften fanger parret, der netop har offentliggjort på Instagram, at de til foråret bliver forældre for første gang.

'Ja! Vi har de sidste måneder holdt på det, vi vil kalde 'den sødeste hemmelighed'. Og kan nu afslører, at vi venter vores første lille baby', skriver parret på det sociale medie.

- Det er et helt nyt kapitel, siger Michael Sommer, der er kendt fra DR-programmet 'Gift ved første blik' og fra reality-programmet 'Ex on the beach', til Ekstra Bladt. Han præsenterede første gang Maria Kronholm som sin kæreste i 2020.

I 2021 sagde parret så 'ja' til hinanden i det skjulte ved et lille, intimt og hemmeligt bryllup.

Michael Sommer præsenterede første gang Maria som sin kæreste i 2020. Foto: Privatfoto

Præcis et år efter giftede de sig så igen.

Denne gang kom Maria Kronholm ridende på en hest, og netop den hest spillede også en rolle, da Maria Kronholm fortalte Michael Sommer, at han skulle være far.

- Jeg havde trukket hesten ud og stillet en spand foran den, hvori jeg havde lagt graviditet-testen, fortæller Maria Kronholm til Ekstra Bladet.

- Og så gav jeg Michael noget foder og sagde, at han skulle give hesten det.

- Det hele skete lige inden solnedgang, så det var total smukt, uddyber hun.

Maria har termin til marts, hvilket køn, der gemmer sig i maven, ved parret endnu ikke.