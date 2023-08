'Skidesur' tv-vært: - De misbruger mit navn

Normalt er 'skidesur' det sidste, man ville forbinde med den smilende vært på 'Go' morgen Danmark' Louise Wolff.

Ikke desto mindre er det dog den følelse, som Louise Wolff sidder med i disse dage, efter hendes navn og billede er blevet misbrugt i en række falske reklamer, som har til hensigt at snyde folk for penge. Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg bliver skidesur over det. Fordi for det første kunne jeg aldrig finde på at medvirke i noget på den måde og da slet ikke sådan noget svindel og humbug.

- Derudover så synes jeg jo, at det er vildt ærgerligt, at almindelige mennesker skal bondefanges på den måde, og jeg synes, det er nogle tarvelige mennesker, der sidder og laver de her svindelnumre, og misbruger mit navn til det.

Sådan ser annoncerne ud, når de kommer frem på de sociale medier. Artiklen er komplet falsk. Privatfoto

Louise Wolff fortæller desuden, at hun har anmeldt de falske annoncer, hun har modtaget, til Instagram/Meta, selvom hun godt ved, det er svært at stoppe helt.

Kan godt forstå det

De falske annoncer fremstår umiddelbart som almindelige artikler fra anerkendte danske medier, hvor der står noget noget sensationelt om, hvordan tv-værten eksempelvis lynhurtigt har tjent penge på en eller anden smart måde.

Svindelnummeret går så ud på at få folk til at klikke ind på et link, hvor personen bag annoncen så forsøger at lokke kort-nummer og andre oplysninger ud af personen, som er klikket ind. Det gør de eksempelvis ved at love dem en hurtig vej til en god indtjening, forklarer Louise Wolff.

Og værten 'kan sagtens forstå', at nogle folk hopper på den. Derfor har hun også delt en advarsel på sin egen Instragram-profil.

- Jeg kan da sagtens forstå, hvis der sidder nogle, som ser en annonce, hvor det ser ud, som om jeg har sagt god for noget, at de så tror på det, siger hun til Ekstra Bladet og fortsætter:

I denne artikel fremstår det, som om Louise Wolff har udtalt, at 'Du behøver ikke at arbejde ekstremt hårdt, for at være velhavende.' Det har hun ikke. Citatet er blot til for at lokke folk i en økonomisk fælde. Privatfoto

- Det er også derfor, jeg lavede opslaget. Så jeg ligesom kunne sige: 'Det her er der sikkert mange, der ved, er noget snyd, men nu siger jeg det lige en gang for alle'-agtigt.

Handler ikke om hende

Nogle kendte ansigter ville måske blive bange for, at en række falske annoncer kunne medføre ridser i lakken på deres ry.

Det er dog ikke noget, som Louise Wolff går op i, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Det her handler ikke om, at jeg er bange for mit ry, fordi jeg ved jo, hvad der er rigtigt. Men det gør mig sur, når jeg ved, at det her kan gå ud over almindelige mennesker, som så bliver snydt.

- Sådan noget bliver aldrig med min billigelse.

Ikke den eneste

Louise Wolff er langtfra er det eneste kendte ansigt, som bliver udsat for at få misbrugt sit navn.

Tilbage i januar var tv-vært Sofie Linde også ud og bede sine følgere om hjælp, efter hun opdagede, at hun optrådte i en reklame for vægttab på Facebook.

Tidligere har andre kendte navne som Claus Elming, Mads Mikkelsen og Jes Dorph også været misbrugt i reklamer for bl.a. spilvirksomhed og bitcoinsalg med lovning om guld og grønne skove.

Læs her, hvordan du gør din computer mere sikker, så du forhåbentligt undgår at blive indhyllet i alverdens online svindelnumre.