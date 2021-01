Skifter byen ud med forstad: Køber villa til 17,7 mio.

Der er meget at juble over for kendisparret Trine Kjær og Nicholas Kawamura. Parret har nemlig købt en millionvilla i Charlottenlund nord for København.

- Vi fik nøglerne i fredags, så det er jo meget spændende. Vi har travlt med malerarbejdet, fortæller den glade husejer Nicholas Kawamura til Ekstra Bladet.

Parret forventer nemlig, at huset er klar til indflytning 1. februar. Indtil da bor parret på Islands Brygge, fordi de allerede i december havde solgt deres store villalejlighed på Frederiksberg C.

- Alting skal males, men der er rigtig mange fine elementer i huset, som vi gerne vil bevare, men bare lige forskønnes lidt, fortæller han.

- Det er en kæmpe omvæltning

Mange millioner

Sammen har Trine Kjær og Nicholas Kawamura to børn. De fire kan nu boltre sig på mere end 300 kvadratmeter. Men det har ikke været helt billigt at rykket teltpælene fra Frederiksberg C til Charlotenlund.

Ifølge tingbogen har familien måttet slippe 17.700.000 kroner for det hvide palæ.

Her fremgår det desuden, at parret indgik aftalen om køb tilbage i august og underskrev skødet i november, mens de 15. januar skulle overtage det nye hjem.

En helt anden verden

- Jeg kommer fra Amager, så det er virkelig en anden verden. Da jeg var barn, kan jeg huske, at når vi kørte hjemmefra og passerede Tuborg-flasken, føltes det bare som om, at jeg var langt væk hjemmefra. Så nu er det jo ret vildt, at jeg så bor her med min familie.

Huset er bevaret i en lidt herskabelig stil med stuk, Terrazzogulve og med en stor have, så børnene kan lege. Men den nye livsstil med have skal den lille familie vænne sig til. Familien har dog haft tid til at vænne sig til tanken om hus og have.

- Jeg fik faktisk en robot-græsslåmaskine i fødselsdagsgave i sommer, fordi vi vidste, at vi skulle flytte i hus, griner den tidligere dj, som glæder sig til det nye forstadsliv.

Ikke for cirkus-agtigt

Parret forsikrer om, at det kun er facaden, som bliver holdt i den hvide farve. Indenfor skal der knald på.

- Der er ikke et eneste rum, som skal være hvidt. Hvert rum har minimum tre farver, så der er noget at holde styr på. Det bliver så fedt, synes vi! Vi har skullet koordinere meget, fordi vi ikke ønskede, at det skulle blive cirkus-agtigt, men vi er vild med farver.

Der er mange jern i ilden. Det nyeste er deres fælles Instagram-profil, hvor man kan følge med i renoveringen af deres kæmpe villa.