Skifter job: Stopper på Berlingske

-Det har længe været et ønske at prøve noget andet.

Således siger Anne Sophia Hermansen til Ekstra Bladet om sit jobskifte fra Berlingske til Weekendavisen, som hun netop har offentliggjort på sin Instagram-profil.

'Jeg skifter pr. 1. juli til Weekendavisen fra Berlingske og glæder mig til at skrive og anmelde for en avis, der er klog, fordomsfri og nysgerrig', skriver Hermansen blandt andet i et længere opslag.

Brutal ledelsesstil

Fagbladet Journalisten har tidligere kunnet berette om, hvordan flere medarbejdere flygtede fra 'stort dansk medie' grundet brutal ledelsesstil fra en chef.

Senere kunne Ekstra Bladet afsløre, at chefen, der var tale om, var Anne Sophia Hermansen i forbindelse med hendes tid som kulturredaktør på Berlingske.

'Det gør et dybt og ulykkeligt indtryk på mig, at der er medarbejdere, som har været utilfredse med min ledelse. Jeg anerkender og er utrolig ked af de oplevelser, som nogle har haft. Det har aldrig været min hensigt at intimidere nogen, og jeg beklager virkelig, hvis de har oplevet det sådan,' skrev Anne Sophia Hermansen dengang i en mail til Ekstra Bladet og fortsatte:

'Vi havde en bunden forandringsopgave, som medførte en total omlægning af kulturstoffet, nedskæringer, digitalisering og en ny måde at arbejde på. Det skabte både begejstring, men også en masse uro. Det burde jeg, set i bakspejlet, have håndteret bedre.'

Hermansen stoppede i november 2020 som kulturredaktør på avisen med henvisning til, at hun ønskede mere 'frihed'.

Over for Ekstra Bladet afviser Hermansen, der i dag arbejder som kulturkommentator på netop Berlingske, at jobskiftet til Weekendavisen hænger sammen med den sag.

- Nej, det gør det ikke, lyder det fra Hermansen.

Berlingske og Weekendavisen hører begge under Berlingske Media, og dermed bliver Anne Sophia Hermansen i huset.