Skifter spor: - Jeg glæder mig sindssygt meget

Den danske OL-svømmer Sarah Bro er i en alder af 25 år blevet svømmepensionist. Efterfølgende har hun gået og grublet over, hvad hun skulle kaste sig over. Det fortæller hun nu.

Da Ekstra Bladet møder den tidligere svømmer til Danish Beauty Awards, fortæller hun, at hun om blot få uger kan løfte sløret for hendes næste job.

Stadig på tv

Som svømmer deltog Sarah Bro ved De Olympiske Lege, og hun har siden gjort sig som tv-kendis med deltagelse i programmer som 'Korpset' og 'Over Atlanten', men nu kommer hun altså til at være i en helt anden rolle - men stadig på tv.

- Jeg skal være involveret i OL - i en værtsrolle. Og hvad præcist det kommer til at indebære, det kommer ud i næste uge, forklarer hun uden helt at løfte sløret for den kommende tjans på skærmen.

Selvom hun ikke må sige meget, kan hun ikke skjule begejstringen.

- Det er min første værtsrolle, forklarer hun og fortæller, at hun derfor også har været i 'værts'-træning.

Sarah Bro med designer Søren Le Schmidt. Foto: Henning Hjorth

Glæder sig

- Så jeg glæder mig bare sindssygt meget, og jeg tror, at det er den retning, jeg har tænkt mig at gå i. Så det passer bare perfekt i forhold til, hvor mine drømme ligger.

Tidligere har den forhenværende elitesvømmer fortalt, at hun ønskede et job inden for den journalistiske verden, og det må man sige, at hun nu har landet.

- Det er rigtig spændende.