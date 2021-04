Skilt efter blodpropper i hjernen: Mit privatliv må starte forfra

Alvorlig sygdom kan på alle måder være ødelæggende for familielivet. Det ved TV 2's tidligere politiske redaktør Anders Langballe bedre end nogen anden fra sin nuværende stilling i Danske Handicaporganisationer, og det har han mærket på sin egen krop i sit eget privatliv.

- Min kæreste, Anette, og jeg er blevet skilt. 18 års samliv er slut. Jeg er blevet boende i huset, og vores to børn bor hos os fifty-fifty. Det er umådelig trist og hårdt for alle parter, fortæller han til Ekstra Bladet.

Anders Langballe fik for to år siden først en lille og siden en massiv blodprop i hjernen.

For godt et år siden landede den nu 44-årige Langballe et job som kommunikationschef i Danske Handicaporganisationer, men det slutter ved udgangen af april.

Anders Langballe lægger ikke fingrene imellem i 'Forfra', som er tilgængelig mandag 26. april hos boghandlerne. Bogen udgives af Forlaget 28B. Foto: Bogens omslag

Langballe har nu skrevet en bog, som han et godt stykke tid fremover vil dedikere sit arbejdsliv til. Bogen hedder 'Forfra' og handler om hans arbejdstunge, stressede liv op til de to blodpropper i hjernen, som forårsagede et totalt kollaps af hans ellers velordnede liv.

Den bog siger mere end noget andet, hvad man nok ikke skal gøre, hvis man vil leve et langt og sundt liv.

Ekstra Bladet har her fået lov til at citere fra bogens slutning, hvor den normalt meget private Anders linder på døren til privatlivet:

18 års samliv er slut for Langballe. Foto: Linda Johansen

'Mit privatliv er også begyndt forfra. Tidligt i genoptræningen fik Anette og jeg som mange andre, der har været ude for lignende oplevelser, hjælp til at forstå, hvordan vi skulle forberede os på et liv med en hjerneskade, og hvordan hverdagen med garanti ville blive anderledes, end den var før. Den kedelige statistik lyder, at rigtig mange par går fra hinanden i årene efter en skade i hjernen hos den ene part. Mange oplever, at når de skal finde tilbage til deres gamle roller i forholdet efter en livsomlæggende begivenhed, er de rent menneskeligt slidt ned. Det med at finde hinanden igen efter noget, der var så voldsomt, lykkedes vi desværre ikke med, og den der fuldstændig fortærskede floskel om, at man vokser fra hinanden, viste sig at være sand for os. I efteråret 2020 begyndte Anette og jeg efter 18 år sammen derfor at leve hver for sig, nu som deleforældre.'

'Hvad fremtiden bringer, aner jeg af gode grunde ikke, men jeg forsøger efter bedste evne at holde mig midt på vejen og bevæge mig fremad med små, overskuelige skridt. Jeg er efterhånden hverken bange eller bekymret for at skulle begynder forfra.'

Anders Langballe ønsker ikke at kommentere sin skilsmisse yderligere.