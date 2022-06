Skovler millioner ind

For Elvira Pitzner er livet som influencer en ganske indbringende karriere

Elvira Pitzner har gang i biksen

Det står klart, hvis man kigger i det regnskab, som hendes selskab, Braveheart 2020 ApS, netop har offentliggjort.

Bruttofortjenesten lyder på 3.029.506 kroner, hvilket er lidt over 1,1 millioner kroner bedre end året før, ligesom hun kan glæde sig over et overskud før skat på 2.146.064 kroner.

Selskabets formål er ifølge regnskabet 'at udføre influencermarketing samt TV-arbejde,' og det har altså været en god forretning.

'Ja, det blev et tilfredsstillende resultat, omend jeg stadig er mere ambitiøs,' skriver Elvira Pitzner i en mail til Ekstra Bladet, inden hun løfter sløret for, hvordan hun har planer om at tjene endnu flere penge næste år.

'Jeg har lagt meget energi i min forretning og bestræber mig på at udvikle den yderligere med endnu en virksomhed inden for tøj og andre spændende tiltag i det indeværende år.'

Forkæler sig selv

Det fremgår, at der i løbet af regnskabsåret har været to ansatte, som tilsammen har fået en løn på 857.288 kroner.

Det vides ikke, hvordan udbetalingen fordeler sig, men såfremt de to har fået lige meget udbetalt, svarer det til en gennemsnitlig månedsløn på 35.720 kroner til hver.

Derudover har Elvira Pitzner udbetalt et samlet udbytte på 573.958 kroner til sig selv.

Elvira Pitzner lavede sidste år en glimrende bolighandel, da hun scorede en milliongevinst og efterfølgende flyttede til Dubai.

Egenkapitalen i Bravehearts 2020 ApS lød ved udgangen af 2021 på 2.481.912 kroner.

