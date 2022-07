Skovler millioner ind

Christopher Nissen Haugaard havde et glimrende 2021.

Størst var glæden nok, da han blev far for første gang, da hans hustru, Cecilie, fødte datteren Noelle. Men der var også godt gang i karrieren for den 30-årige popstjerne.

Det viser det netop offentliggjorte regnskab for selskabet Christopher Music ApS, som han ejer det hele af.

'Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende,' lyder standarformuleringen i ledelsesberetningen.

Og det forstår man godt.

Selskabet havde i 2021 en bruttofortjeneste på 4.476.583 kroner. Det er en markant vækst i forhold til året før, hvor knap 1,8 millioner kroner kom i kassen.

Sangeren mere end fordobler overskuddet før skat, der landede på 3.857.964 kroner i det netop offentliggjorte regnskab.

Formuen vokser

Af overskuddet har selskabet udbetalt 568.309 kroner i løn til den ene ansatte, der var sidste år.

Det svarer til en gennemsnitlig månedsløn på 47.359 kroner før almindelige indkomstskat.

Derudover har Christopher udbetalt 275.000 kroner i udbytte i løbet af 2021.

Resten af overskuddet forbliver i selskabet, hvor formuen derfor naturligvis vokser markant. Egenkapitalen lød ved udgangen af sidste år på 4.005.345 kroner.

Gennem firmaet ejer han også halvdelen af selskabet CNH ApS, som hans hustru, Cecilie, ejer den anden halvdel af.

Selskabet, som parret stiftede sidste år, har endnu ikke afleveret regnskab, men ifølge regnskabet for Christopher Music ApS vil det vise et overskud på 469.457 kroner, når det kommer inden længe.