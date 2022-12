Skovler millioner ind

Der var godt gang i den hos Nikolaj Coster-Waldaus firma NCW Copenhagen i seneste regnskabsår.

Det viser det netop offentliggjorte regnskab for virksomheden, der driver 'agentvirksomhed indenfor reklamefilm, filmoptagelser m.v.'.

Regnskabet, som dækker over perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022, viser en bruttofortjeneste på 9.784.153 kroner.

Selskabets ene fuldtidsansatte har fået 568.622 kroner i løn og pension for perioden, og derfor er der ikke overraskende grønne tal på bundlinjen.

8.904.278 kroner lyder overskuddet på, før der er betalt skat. Lige knap to millioner kroner sender selskabet i statskassen, fremgår det.

Den 52-årige danske stjerneskuespiller ejer selv 100 procent af virksomheden, som han også er direktør i.

Rettet fejl giver millionbonus

Dykker man ned i årsrapporten, kan man se, at sammenligningstallene for sidste år ikke matcher de tal, man i sin tid offentliggjorde. Det skyldes en fejl, man nu har rettet.

'Ledelsen har konstateret en periodiseringsfejl af indtægter og udgifter - herunder skat betalt i udlandet,' fremgår det af ledelsesberetningen.

Konkret betyder det, at både overskuddet og egenkapitalen i seneste regnskab skulle have været 1.124.134 kroner højere end det beløb, man for et år siden fremlagde.

Egenkapitalen i selskabet lyder i den nye regnskab på 8.338.865 kroner.

Det er mange penge, men det er formentlig kun en brøkdel af den danske stjernes personlige formue.

I 2018 kom det i forbindelse med en strid mellem skuespilleren og hans tidligere manager frem, at 50-årige Coster-Waldau tjente seks millioner kroner per afsnit af 'Game of Thrones' mod seriens slutning.