Skræmmende indbrud: - Jeg er fuldstændig rystet

Janni og Karsten Ree blev udsat for et skræmmende indbrud, mens de selv var hjemme i huset i Vedbæk

- Jeg er fuldstændig rystet! Det er Karsten også. Der har været indbrud i vores hjem, imens vi var hjemme! Man siger, at Julen er hjerternes fest, men det har vi ikke mærket meget til. Julestemningen på Vedbæklund er nemlig blevet slået i tusinde stykker.

Således skriver Janni Ree på sin blog

Da Ekstra Bladet her til formiddag får fat på Janni Ree er hun stadig rystet og fortæller, at det var en skrækkelig oplevelse, det stadig gør, at hun føler en angst i sin krop.

- Angsten sidder stadig i mig, og Karsten er også dybt rystet over indbruddet, fortæller Janni Ree til Ekstra Bladet om indbruddet, der foregik mandag aften klokken ca. 23.00.

Ægteparret Ree hyggede sig med Netflix-serien The Crown, da de pludselig blev udsat for et indbrud sent om aftenen. Foto: Linda Johansen.

Janni sad sammen med sin ægtemand Karsten Ree og så Netflix-serien 'The Crown', mens de hyggede sig med ild i pejsen og juleknas. Men ved 23-tiden ville Janni lige lufte hundehvalpen Lola ude i den mørke have.

- Men mens jeg står ude i haven hører jeg et højt bump, og så tager jeg Lola i armene og løber ind. Jeg vidste instinktivt, at der var et eller andet galt, fortæller Janni til Ekstra Bladet.

Janni Ree har en uro i kroppen og beslutter sig for at gå ovenpå sammen med begge sine hunde og gøre klar til natten.

- Jeg opdager straks, at der er usædvanlig koldt i vores soveværelse. Døren ind til vores roderum står åben. Det samme gør døren i vores badeværelse ud til haven. Det hele ser meget mystisk ud.

- Jeg råber efter Karsten, der kommer løbende op, og nu opdager vi, at der faktisk har været indbrud, imens vi har har siddet nede i køkkenet. Det er helt vildt skræmmende og sindssygt, fortæller Janni og tilføjer:

- Tyven er kommet ind i soveværelset ved at kravle op ad en mur og videre op på et glastag. Derefter har de brudt et vindue op og er kommet ind og styret direkte efter vores soveværelse, som de har endevendt.

Svært at komme ind

Janni Ree er i øvrigt selv overbevist om, at der har været to tyve involveret i indbruddet.

- Det kan ikke lade sig gøre uden, at en person hjælper med at skubbe og løfte en anden person op på taget. Men det mest skræmmende er, at de efter min mening har overvåget os i forbindelse med indbruddet.

Der blev dog ikke stjålet noget i forbindelse med indbruddet. Janni Ree mener selv, at tyven er flygtet ud af vinduet, da han kunne høre hende komme op af trapperne.

- Men hvis han ikke var flygtet var jeg måske blevet udsat for et voldeligt røveri. Det er sådan nogle tanker jeg har nu, fortæller Janni.

Advarer nu naboerne

Janni Ree ringer i øvrigt straks til politiet, der ankommer lynhurtigt, fordi der i forvejen er en politibil i området.

Ægteparret hus i Vedbæk har i øvrigt store sikkerhedsforanstaltninger samt en alarm. Den var dog slået fra under indbruddet, fordi Janni var ude for at lufte sin hundehvalp Lola.

Janni offentliggør i øvrigt historien om indbruddet, fordi hun gerne vil advare andre i området omkring Strandvejen nord for København, der er meget udsat for indbrudstyverier specielt i juletiden.