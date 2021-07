Skred fra dating-program: Nu har han fundet kærligheden

Det blev ikke til noget mellem 'Prince Charming'-deltageren Elias og hovedpersonen Jonas.

Under programmet valgte den unge Elias nemlig at trække sig fra konkurrencen, fordi han ikke kunne blive mere end venner med Jonas.

Men efter optagelserne af programmet, der sendes på Discovery, har han alligevel fundet kærligheden.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg har jo rodet mig ud i et forhold her efter 'Prince Charming', fortæller han og forklarer, at de to faktisk har kendt hinanden i ni år.

- Vi har kendt hinanden rigtig længe, hvor vi har været bedste venner, og ja, nu har vi været kærester i omkring tre måneder.

Fik endelig hinanden

De to har været forelskede i hinanden på alle de forkerte tidspunkter gennem deres forhold.

- Jamen det har bare aldrig passet. Så havde han en kæreste, så havde jeg en kæreste, lyder det.

Men nu har de to altså fundet melodien, og selvom de ikke bor sammen endnu, går det rigtig godt med de to.

- Vi har ingen stress med det, vi tager det stille og roligt.

Elias kan dog fortælle, at han har det helt fint med Jonas dagen i dag.

- Vi taler fint sammen og er venner, der er slet ikke noget der, lyder det.

'Prince Charming' kan ses på Discovery+