'Skrider' fra interview

Reaktionerne har været der, og de har været mange.

Sådan lyder det fra Sofie Jo Kaufmanas, der deltager i denne sæson af 'Stormester'. Her har hun mundhuggedes en masse med komiker-kollegaen Linda P., og som seer har det været svært at navigere i, om det udelukkende har været i sjov, eller om de vitterligt havde et lille horn i siden på hinanden under optagelserne.

Da Sofie Kaufmanas dukkede op på den blå løber til premieren på 'Eternals' i Cinemaxx, København, satte hun derfor ord på 'striden', inden hun pludselig forlod interviewet, som det kan ses i videoen over artiklen.

- Jeg tror bare, vi har det så grineren med hinanden, og det kommer til udtryk sådan lidt legende, sagde hun om sine og Linda P's mundhuggerier og fortsatte:

- Men det er sjovt, hvor stor responsen har været på det. For på scenen havde vi det jo bare grineren, sådan 'go with the flow'. Og så har responsen efterfølgende været meget stor, og folk har syntes, det var virkelig sjovt.

- Hvordan har du mærket det?

- Man kan se, at folk skriver i kommentarsporet 'nå, så stikker de til hinanden igen', siger hun og understreger, at det kun var kærligt.

- Hvor godt kendte du egentlig Linda P før programmet?

- Ikke godt. Jeg vidste godt, hvem hun var, som mange andre gør, men jeg kendte hende ikke så godt.

- Så I har bare fundet hinanden i det program. God pingpong?

- Altså nu må hun jo også selv udtale sig, men vi har haft det sjovt. Det var hyggeligt, siger Sofie Kaufmanas, inden spørgsmålet, der fik afbrudt interviewet faldt.

For det er ikke kun mundhuggeriet med Linda P., der stjæler fokus i programmet. Det gør Sofie Kaufmanas manglende evne til at få læst opgaverne ordentligt også.

