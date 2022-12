Skrider midt i interview

Teresa Ovenberg, der er kæreste med den voldsdømte Teitur, som i går var midtpunkt i endnu en retssag, er ikke meget for at svare på spørgsmål fra pressen

Torsdag aften havde reality-venner Samira Osman, Sinan Türkmen og Teresa Ovenberg taget hinanden under armen til gallapremiere på filmen 'Avatar: The Way Of Water.'

Men det var tilsyneladende en aften uden kærester. Teitur Skoubo var i hvert fald ikke med.

- Nej, han er ikke med i dag, lød det fra Teresa Ovenberg, da Ekstra Bladet spurgte til hans fravær.

Dog kunne hun bekræfte, at det går godt mellem de to.

Men flere ord kunne Ekstra Bladet ikke få ud af Teresa Ovenberg, før hun - med realityveninden Samira Osmans arm om sig - smuttede fra Ekstra Bladets spørgsmål.

- Hvordan har det været efter ...

- Jeg har ikke lyst til at snakke, udbrød Teresa Ovenberg.

- Ej, vi skal ind at se film, ikk'. Vi skal være blå i dag, lød det fra Samira Osman med en reference til 'Avatar'.

Teresa Ovenberg var til gallapremiere på filmen 'Avatar: The Way Of Water' med reality-vennerne Sinan og Samira. Foto: Emil Agerskov

For retten igen

Onsdag var Teitur Skoubo atter en tur i retten. Denne her gang var han tiltalt for i september 2019 at have slået en mand med et hårdt plastikglas på natklubben Hive i København.

Det er ikke mere end lidt over en måned siden, at Teitur Skoubo i landsretten blev dømt for vold, men frikendt for voldtægt.

Retsmødet onsdag blev dog udsat til en anden dato, da to centrale vidner manglede.

Det er tredje gang, at der skal sættes en ny dato. Sagen skulle i første omgang have været afsluttet i januar 2022, men dengang blev den udskudt, da Teitur Skoubo var blevet syg og derfor ikke mødte op.

