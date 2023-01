Skriver pauser ind

Der kan være mange tilbud, når man som ung, spirende skuespiller medvirker i en international serie, og det er en kunst at vælge det fra, som ikke føles rigtigt.

Det har Alex Høgh Andersen mærket, siden han som 21-årig blev plukket til den internationale successerie 'Vikings', der tog verden med storm.

Karrieren har siden buldret derudad.

- I 2022 rejste jeg for meget, arbejdede for meget og var for meget i udlandet. Men med alt, hvad der sker, hvem kan så sige, at de rejser verden rundt med deres arbejde?

Alex Høgh Andersen som Ivar Benløs. Foto: HBO Nordic

- Jeg er jo sindssygt privilegeret, lyder det fra Alex Høgh Andersen.

Men 'Den som dræber'-aktuelle skuespiller har med tiden lært, at når man siger ja til noget, er det også sundt at sige nej indimellem.

- Dér er det vigtigt lige at mærke efter. Det gør jeg rigtig meget, og jeg synes også selv, at jeg blevet bedre til det, siger han.

Det gælder også i privatlivet. Når man har meget travlt i perioder, er man nødt til at huske at prioritere tid til afslapning.

Behøver jeg?

- Dér er det noget med at finde ud af: Behøver jeg virkelig tage til det?, siger Alex Høgh Andersen og fortsætter:

- Så er det måske lidt sundere lige at komme ud at gå en tur, komme ned at få trænet eller få snakket med en ven, man ikke har snakket med i tusind år, fortæller han.

Men skuespilleren kan også godt lide at være i gang.

- Jeg skal helst stimuleres - ellers bliver jeg skør oven i hovedet, siger han og griner.

- Men jeg er blevet bedre til at lave ingenting. Det er kommet, i forlængelse af at jeg er blevet voksen, funderer han.

I praksis sætter Alex Høgh Andersen tempoet ned ved at sætte deciderede pauser ind i sin kalender - for ellers får han det ikke gjort.

