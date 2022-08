Skriver Simons piger ud af historien

Skal der gives en undskyldning? Skal historien skrives om?

Det er nogle af de spørgsmål, der har rejst sig, efter DR-dokumentaren 'Spies og Morgenbolledamerne' de seneste dage har skabt en ophedet debat om den tidligere rejsekonges fortid.

Dokumentaren tegner et billede af Simon Spies med hang til vold og helt unge piger - også under 15 år.

Det kan umuligt komme som en overraskelse for nogen, at den excentriske rigmand havde morgenbolledamer, der skulle andet end at sørge for blødt brød først på dagen, eller at hans egen ekstravagante og vilde livsstil var den bedste reklame, hans rejsebureau kunne få.

Ændrer beskrivelse

Indtil for kort tid siden var det da også noget, de i rosende toner skrev om deres grundlægger på Spies' hjemmeside.

Under beskrivelsen af Simon Spies stod der blandt andet:

'Simon var en mand af folket..... Han forstod at udnytte mediernes tørst for sensationer, og hver gang Simon lavede en skandale kunne det mærkes positivt på billetsalget. Han klædte sig i Leopard- og Zobelpels, omgav sig med purunge piger (de såkaldte 'morgenbolledamer'), havde en bil til hver dag i ugen, betalte en plads til sin stok i Det Kongelige Teater.... '

Men den passage er nu blevet fjernet fra spies.dk.

Der står ikke længere et ord om 'morgenbolledamer' eller purunge piger.

Ekstra Bladet har forsøgt at få svar på, hvorfor Spies har ændret teksten på hjemmesiden, hvornår præcis den er ændret, hvilken sammenhæng ændringen har med den aktuelle dokumentar på DR, samt hvorfor Spies på den måde skriver en del af firmaets historie om ved at fjerne beskrivelsen om Simon Spies.

I et skriftligt svar oplyser kommunikations- og pressechef i Spies, Sofie Folden Lund, følgende:

'Da der ikke skal herske tvivl om vores afstandtagen, har vi revideret den måde, Simon Spies omtales på hjemmesiden, hvilket vi gjorde inden dokumentaren udkom. Simon Spies grundlagde Spies’ Rejser og demokratiserede danskernes rejseform. Det er en del af historien, og det anerkender vi Simon Spies for. Men vi hylder ikke de handlinger, som beskrives'.

Ingen undskyldning

Overfor Jyllands-Posten har Spies-direktør, Jan Vendelbo afvist, at Spies kan og vil give en undskyldning til de piger og unge kvinder, der er blevet omtalt som Simon Spies' 'morgenbolledamer'.

Samtidig siger direktøren i interviewet, Spies er færdig med at bruge Simon Spies' navn aktivt i rejsebureauets markedsføring.

- Det, der er kommet frem i dokumentaren, har selvfølgelig også fået os til at lave refleksioner. Vi er ved at kigge på, om der er noget i den markedsføring, som vi har i dag, som på nogen måde kan virke stødende eller opfattes sådan, for så kommer vi og tager det væk. Sådan er det, sagde Jan Vendelbo tidligere på ugen.

