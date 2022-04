Skriver som smuk drømmebrud

Det var vist det, de fleste vil kalde et drømmebryllup, som den danske topmodel Josephine Skriver og hendes mand, amerikanske rockmusiker Alexander DeLeon, i weekenden var midtpunkt i.

Under Mexicos aftensol sagde de ja til hinanden på det eksklusive resort Acre Resort i kystbyen Cabo San Lucas.

Josephine Skriver har nu selv delt billeder af brylluppet på sin Instragram-profil, og her ser Victoria Secret-modellen bedre ud end nogensinde før.

'Jeg kan ikke tro, at du er min mand nu', skriver den 28-årige danskefødte model til opslaget, som blandt andre kollegaen Helena Christensen har kommenteret.

'Åh din smukke drøm af en brud', skriver Helena Christensen blandt andet.

Og Josephine Skriver var en drøm af en brud. Hun strålede i sin kridhvide brudekjole, der var designet af Alberta Ferretti.

Alt i forbindelse med brylluppet var orkestret ned til mindste detalje - også hvem der har medierettighederne til begivenheden. Valget faldt på Vogue, og til det amerikanske magasin har Josephine Skriver ladet sig interviewe om den måske største weekend i hendes liv. For helt som i eventyrene varede brylluppet i tre dage.

Tre dage

Det hele begyndte fredag aften med en velkomstfest på stranden med musik og fyrværkeri. Søndag fandt ceremonien sted ved solnedgang under palmerne, hvor en af parrets bedste venner, Sam Miller, stod for selve vielsen.

- Vi følte os overvældet, elsket og følelsesladet, siger Josephine Skriver til Vogue.

- Alexander kunne ikke holde tårerne tilbage, selvom han prøvede sit bedste. Det var tredje gang, vi forsøgte at blive gift på grund af pandemien, og de ekstatiske følelser over endelig at kunne gøre det var de største tænkelige. At stå foran dit livs kærlighed og høre ordene 'I do' vil man huske som den bedste følelse i verden, siger hun.

Iskold forlovelse

Det nygifte par har været sammen siden 2013 og efter fem års forhold friede Alexander DeLeon til Josephine midt på en frossen sø i fuldmånens skær under en romantisk rejse til Finland i 2018.

- Til min soulmate: Jeg takker universet hver eneste dag for, at du kom ind i mit liv, skrev Josephine Skriver på Instagram dengang.

- At blive forelsket i sin bedste ven var noget, der kun så ud til at ske i eventyr. Men du viste mig, hvor ægte de historier er. Elsker dig mere for hver dag, der går.

Josephine Skriver er født og opvokset i København, men har boet i USA i meget af sit voksne liv.

Da hun var 15 år, var hun i New York, og her blev hun spottet af et modelbureau. Det har bragt hende på alverdens podier.