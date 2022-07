Skuespiller advarer mod farlig sol-trend

Esben Dalgaard, der blev diagnosticeret med uhelbredelig kræft for et år siden, advarer mod farlig sol-trend

'Jeg er ikke på stranden med mine børn i dag. Jeg spiser ikke en is eller spiller minigolf. Jeg er til kræftbehandling, fordi jeg engang har fået for meget sol. For det er dét, lægerne mener det er. En gammel solskade. Én skoldning. Én gang.'

Sådan indleder den populære skuespiller Esben Dalgaard et opslag på Instagram, hvori han advarer mod en ny og farlig soltrend, der har spredt sig som en steppebrand på især det sociale medie TikTok.

'Mens jeg ligger her, læser jeg lidt nyheder. Og ser, at det nu pludseligt er blevet en trend at konkurrere om 'tan-lines' og om, hvem der kan få mest sol. Uhh, jeg synes, det er skræmmende. Og jeg er ikke normalt en type, der synes, man overdrevet skal begrænse de unge mennesker,' fortsætter Dalgaard, der blev diagnosticeret med uhelbredelig kræft for omkring et år siden.

Under hashtagget #uvindeks og #tanline deler rigtig mange - især unge - i disse dage videoer af deres vilde 'tanlines' - og tips til, hvordan man opnår den ultimative solbrune hud på især TikTok. En af finterne bag 'vilde tanlines' skulle angiveligt være babyolie kombineret med et tårnhøjt uv-indeks.

Esben Dalgaard blev diagnosticeret med uhelbredelig kræft for et år siden. Foto: Anthon Unger

Tre s'er

Men i stedet for at hoppe ud i solen og få 'vilde tanlines' opfordrer Dalgaard til at huske de tre s'er: Solcreme, skygge og solhat.

'HUSK nu solcreme, skygge og solhat. Husk det nu. Og husk jeres unger på det! Kræft er ikke fedt! Tro mig. Jeg ville hellere sidde i skyggen i et ishus end at ligge her lige nu,' afslutter Esben Dalgaard.

På den røde løber til 'Kastanjemanden' fortalte skuespiller Esben Dalgaard om, hvordan han har det, efter han er blevet ramt af kræft igen. Sidste år fortalte Esben Dalgaard om kræften, der var vendt tilbage.

