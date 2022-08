Skuespiller bekræfter: Single igen

Skuespiller og tv-vært Christopher Læssø er ledig på markedet.

Over for Se og Hør kunne 37-årige Læssø mandag fortælle, at han ikke længere er i et forhold og faktisk ikke har været det i et godt stykke tid.

- Vi er ikke sammen. Det har vi ikke været i et år, lød det kortfattet fra Christopher Læssø til ugebladet.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Christopher Læssø i en besked, at den er god nok. Han har det dog ganske godt, lader han forstå.

'Jeg har det virkelig godt for tiden og har haft en skøn ferie', skriver han i en besked og tilføjer, at han ikke har så meget mere at sige til den sag.

Viste kæresten frem

Sidste sommer havde en storsmilende Christopher Læssø ellers sin islandske kæreste med sig på den røde løber, da han var til premiere på filmen 'Centervagt', som han selv medvirker i.

Og her var alt tilsyneladende fryd og gammen mellem de to.

- Vi har lige været en tur på Island sammen, hvor min kæreste er fra. Det var helt fantastisk. En ting er naturen, men også bare at være sammen med hende og komme væk fra den der coronasofa, sagde han til Ekstra Bladet i den forbindelse.

Ganske kort tid efter gik de to dog ifølge Læssø hver til sit, fordi det - som han forklarer til Se og Hør - ikke gik mellem dem.

Christopher Læssø er foruden 'Centervagt' kendt for roller i film som 'Bagland' og 'Underverden'. Han har desuden været vært på programmer som 'Danmark har talent' på TV 2 og 'All Together Now' på Kanal 5.

