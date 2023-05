Skuespiller kaster millioner efter sommerhus

Karen-Lise Mynster har købt sig et sommerhus

Sommeren står for døren. Og hvem drømmer ikke om et sommerhus, når forårssolen så småt titter frem?

Skuespiller Karen-Lise Mynster gjorde tydeligvis, og nu har hun investeret i sådan et. Det viser et netop offentliggjort skøde.

'En skøn oase tæt på vand og skov', som der står om fritidshuset på ejendomsmæglerens hjemmeside, har skuespilleren måtte slippe 2.440.000 millioner kroner for.

For millionerne får Mynster kun ti minutters gang til Isefjorden, to værelser, et stort opholdsrum, gulvvarme samt solrige terrasser. Hele herligheden er fordelt på 1.413 kvadratmeter, hvoraf boligarealet tæller 95 kvadratmeter.

Har overtaget

Det fine sommerhus nåede at være på markedet i omtrent to måneder, før Karen-Lise Mynster slog kløerne i det. Og skuespilleren når i den grad at få både foråret og den danske sommer med. Overtagelsen skete nemlig allerede 1. maj.

Karen-Lise Mynster er kendt fra et hav af film, serier og revy. Blandt andet 'Matador', hvor hun fik sit helt store gennembrud som Ulla Jacobsen. Ligesom hun også har spillet moren i 'Krumme'-filmene.

Karen-Lise Mynster var gift med kollegaen Søren Spanning frem til hans død i 2020. De nåede at få 39 år og to børn sammen: skuespilleren Rosalinde Mynster og filmfotografen Jasper Spanning.

