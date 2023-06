Skuespiller Kirsten Hansen-Møller er død

Den tidligere skuespiller Kirsten Hansen-Møller, som var kendt for sin medvirken i blandt andet 'Huset på Christianshavn' og 'Matador', er død.

Hun blev 81 år gammel.

Det oplyser familien ifølge Billed-Bladet i en dødsannonce, hvoraf det fremgår, at hun døde 21. juni.

Kirsten Hansen-Møller medvirkede i 1967 i filmen 'Far laver sovsen' i en mindre rolle, og siden tog karrieren fart. Gennembruddet kom for alvor med 'Huset på Christianshavn' i 1970, hvor hun spillede rollen som Rikke.

Kirsten Hansen-Møller som Rikke i 'Huset på Christianshavn'. Her sammen med Finn Storgaard i rollen som Tue og Arthur Jensen i rollen som viceværten Meyer. Foto: DR

Hun medvirkede desuden i 'Matador', hvor hun spillede karakteren Marie, som er gift med maleren 'Fede'.

Skiftede spor

Karrieren som skuespiller blev dog efter 25 år lagt på hylden, og Kirsten Hansen-Møller skiftede spor og blev journalist, først på Radio Mercur og Danmarks Erhvervsradio og siden på TV 2 Øst.

- Det mest udfordrende i min karriere var at skifte til TV 2 Øst. Det var en helt anden verden. Det var som at springe ud fra 10-metervippen, uden at der var vand i bassinet. Der var mange sjove oplevelser, men det var også hårdt, har hun ifølge Jyllands-Posten tidligere udtalt.

Senere skiftede hun til et job som researcher for 'Go' Morgen Danmark', hvor hun arbejdede frem til år 2000.

I 1998 mistede hun sin datter, Therese, der døde af brystkræft, og sorgen bearbejdede hun blandt andet ved at skrive bogen 'Den første vintergæk', som udkom i 2003.

Kirsten Hansen-Møller efterlader sig ifølge dødsannoncen sin søn og tre børnebørn.

