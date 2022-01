Skuespiller køber dansk luksusvilla for 53 mio.

12 værelser, en stor privat grund og et luksuriøst pool- og loungemiljø. Det er noget af det, der beskriver den vilde liebhavervilla i Klampenborg, der blev sat til salg for 55 millioner kroner sidste år.

Selvom prisen er i den høje ende, så skulle sælgerne ikke vente længe på at komme af med hjemmet, som de selv havde købt for 35 millioner kroner i 2018.

Det er nemlig solgt til model og skuespiller Meinhard St. John, 49, der har købt huset med sin mand, 54-årige Paul Andrew St. John, som har betalt 53 millioner kroner. Det skriver SE og HØR.

Ekstra Bladet har bekræftet oplysningerne i tingbogen, hvor det fremgår, at parret overtager huset 14. januar. Allerede 9. september indgik parterne aftalen om købet, og to dage før juleaften underskrev Meinhard og Paul skødet.

Meinhard St. John er ifølge sin hjemmeside født på Færøerne og har tilbragt en del af sin barndom i Grønland, inden han flyttede til Danmark. Siden har han boet i lande som Østrig, Schweiz og Sverige, men i øjeblikket bor han i Californien med sin familie.

Det vides ikke, om det dyre huskøb er et udtryk for, at familien mere permanent skal opholde sig i Danmark i fremtiden.

Ifølge det anerkendte filmsite IMDB er det primært kortfilm, som Meinhard St. John har medvirket i, mens han ifølge sin hjemmeside også har lavet en lang række reklamer. Han er uddannet fra Den Danske Filmskole.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Meinhard St. John, men det har endnu ikke været muiligt.

