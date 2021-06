Den danske skuespiller Lily Weiding er død, 96 år gammel.

Det skriver Politiken.

Lily Weiding er uddannet fra Det Kongelige Teaters elevskole, og hun har siden haft en stor karriere i teater-verdenen, hvor hun også i mange år var tilknyttet Det Kongelige Teater.

Derudover har hun haft roller på en lang række andre teatre, mens hun ligeledes har spillet med i film, heriblandt 'De grønne slagtere' fra 2003.

Hun dannede fra 1965 og frem til hans død par med skuespilleren Morten Grunwald. De to fik en datter sammen og blev gift i 1980. De spillede over for hinanden i DR's julekalender 'Jul på Slottet' i 1986, hvor Lily Weiding spillede kongens søster, mens Morten Grunwald spillede kongen.

Lily Weiding efterlader sig tre børn - døtrene Xenia og Julie Wieth, som hun fik med skuespilleren Mogens Wieth, mens hun ligeledes har datteren Tanja Grunwald med Morten Grunwald.