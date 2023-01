Skuespiller med stort temperament: - Der blev kastet med pasta-sien

Seerne kender ham både som præstesøn i DR-dramaet 'Herrens Veje' og jaget betjent i actionfilmen 'Shorta'.

Nu vender skuespiller Simon Sears tilbage til krimiverdenen.

Han kan nemlig ses som efterforskningslederen Frederik Havgaard i den nye og tredje sæson af Viaplay-serien 'Den som dræber - Fanget af mørket'.

Her skal han sammen med psykologen Louise Bergstein, der endnu en gang portrætteres af skuespilleren Natalie Madueño, forsøge at opklare et mord på et midaldrende par i København.

- Frederik er en mand, der går ekstremt meget op i, hvad der er retfærdigt. Og det er det, han brænder for. Det er også derfor, at han nogle gange kan tænde af, fortæller Simon Sears.

Skuespiller Simon Sears (til højre) kan ses som efterforskningslederen Frederik Havgaard i den nye sæson af "Den som dræber - Fanget af Mørket". Her spiller han sammen med blandt andre skuespiller Afshin Firouzi (til venstre). Foto: Miso Film/PR-Foto/Free

Annonce:

Spørger man den 39-årige skuespiller, er der også tale om en karakter, der ikke mangler temperament - et karaktertræk, han også genkender fra sig selv og sin egen opvækst med en italiensk far.

- Jeg kommer fra en familie, hvor der blev kastet med pasta-sien, hvis der var en uenighed. Der var store armbevægelser. Og så var alt godt bagefter. Så man kan godt sige tingene lidt hårdt, uden at det nødvendigvis er personligt. Det har jeg prøvet på at få med, siger Simon Sears.

Adspurgt, om han i virkeligheden er mere bramfri end temperamentsfuld, svarer han:

- Det kan godt være, men det stammer jo fra temperamentet.

På tv-skærmen kender man ham også fra serier som DR's 'Bedrag' og 'Skruk' på Netflix. På det store lærred har han spillet med i blandt andet 'Vinterbrødre' og '9. april'.

Karrieren har desuden kastet nogle internationale roller af sig. I 2021 spillede han med i Netflix-serien 'Shadow and Bone', og snart kan han ses i spillefilmen 'The Wall'.

Og skuespilleren er stadig i gang med at lære en 'helvedes masse'.

Annonce:

- Professionelt er jeg nok dér, hvor jeg er pissesulten. Og lige nu går det meget godt. Der er arbejde, og det spiller, som det skal, siger skuespilleren.