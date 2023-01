Skuespiller overrasker stort: Vildt jobskifte

Hun var gennem mange år en særdeles benyttet skuespillerinde især i tv-serier og har haft roller i alt lige fra '2900 Happiness', 'Borgen', 'Forbrydelsen', 'Far til fire på toppen', 'Hvidstengruppen', 'Norskov', Klassefesten 2' og 'Ludvig og julemanden'.

49-årge Anne Sofie Espersen har dog ifølge filmsiden IMDB nærmest ingen film- eller serieroller haft siden 2018.

Om det er derfor, vides ikke, men nu skifter hun i hvert fald spor.

Skuespillerinden vil med egne ord 'stadig tage telefonen' i forhold til skuespillet, men skal fremover arbejde i en helt anden branche.

Fra 1. februar vil hun derfor være at finde som presserådgiver i erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer.

Det skriver hun både på sin Instagram-profil og sin LinkedIn-profil.

Annonce:

'Det er med stor stolthed og taknemmelighed, jeg kan sige, at jeg om et par uger påbegynder et nyt kapitel i mit arbejdsliv, hvor jeg får lov at sætte helt andre kompetencer i spil. Mht. skuespillet - jeg tager stadig telefonen', skriver Anne Sofie Espersen og fortsætter:

'MEN: Fra 1. februar kan jeg bryste mig af titlen 'Presserådgiver for Landbrug & Fødevarer'. How do you like them apples?!!

Læs også: Kender du det danske stjernefrø?

Artiklen fortsætter under billedet ...

Anne Sofie Espersen er bl.a. mor til det unge stjernefrø Sylvester Byder, der senest spillede en stor hovedrolle i ungdomsfilmen 'Smuk'. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Anne Sofie Espersen er søster til den konservative politiker Lene Espersen.

Hun har tidligere været gift med skuespiller Søren Byder, som hun har tre børn med, men danner nu par med sanger Mark Linn kendt fra The Antonelli Orchestra.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Anne Sofie Espersen, men hun har i skrivende stund ikke besvaret hverken sms, opkald eller Instagram.