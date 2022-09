Skuespiller overrasket: - Det er jo gået fuldstændig amok

Dar Salim har haft en travl måned med lanceringen af 'Kærlighed For Voksne' faktisk så travl, at han ikke har haft tid til at se sin nye Viaplay-serie

Det har været en travl måned for Dar Salim. Man har nemlig både kunne se ham i Netflix-filmen 'Kærlighed For Voksne' og i Viaplay-serien 'Drenge' der begge har haft premiere i august.

Der er dog en af udgivelserne, der har fyldt mere end den anden.

Dar Salim fortæller stolt om 'Kærlighed For Voksne' på den røde løber til Zulu Comedy Galla.

I skrivende stund ligger filmen nummer 1 på dansk Netflix, og Dar Salim har modtaget beskeder fra mennesker i hele verdenen, der er vilde med filmen.

- Det er jo gået fuldstændig amok, den ligger nummer et i hele verden, siger Dar Salim.

Filmen ligger dog kun nummer et på listen over 'ikke engelske' film på Netflix.

Derfor har der heller ikke været meget tid til Viaplays nye serie 'Drenge', hvor han spiller far til en af de bærende karakterer og også selv spiller en betydelig rolle.

- Det kan jeg ikke svare på endnu, hvis jeg skal være helt ærlig, har jeg ikke set hele serien, fordi jeg har haft så travlt med lanceringen af 'Kærlighed For Voksne', svarer Dar Salim, da Ekstra Bladet spørger ham indtil, om han kunne finde på at medvirke i en potentiel sæson to af serien.

Dar Salim fortæller dog også, at han nu er færdig med at lave mere arbejde omhandlende 'Kærlighed For Voksne', så han regner med at få tid til at se serien færdig.

- Nu hvor der er kommet lidt ro på skal jeg hjem og se den, siger han med et smil.