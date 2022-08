Skuespiller sælger sit hus for millioner: Det skal han nu

Skuespilleren Jesper Asholt har fået næsten fem mio. kroner for sit hus i Værløse, som han gav 1,7 mio. for i 2002. I mellemtiden er det dog renoveret og der er optaget et lån, ligesom han har købt ekskonen ud. Nu rykker han mod nord

Han brød bredt i gennem herhjemme i 'Mifunes sidste sang' over for Iben Hjejle i 1999, og Bodil-vinderen har siden været fast bestanddel af den hær af populære skuespillere, der ofte dukker op i diverse film og tv-serier.

Mest prominent var nok hans hovedrolle som pædofil familiefar i 'Kunsten at græde i kor' fra 2006.

Derfor mangler Jesper Asholt næppe smør på brødet, men nu kan han tilføje lidt ekstra til bankbogen, som han passende kan bruge til udbetalingen på en ny bolig.

I hvert fald har han fået solgt sit 138 kvadratmeter store hus i Værløse, som han har ejet siden 2002.

Det skriver Se og Hør.

Prisen for herligheden, der blev bygget i 1970, var 4.950.000 kroner, og dermed sikrer skuespilleren sig en pæn gevinst.

Skilt efter 23 år

Han gav, sammen med sin daværende kone Nanna Lund, som han blev skilt fra i 2020, således kun 1.690.000 kroner for huset i 2002.

Der er dog også røget penge den anden vej fra Asholts lommer.

Ifølge ugebladet renoverede han og konen huset i 2006, ligesom han 10 år senere købte fruen ud af det for 2.050.000 kroner, da de i 2016 blev skilt. De er i øvrigt stadig gode venner.

Derudover er der optaget et lån i huset, så banken skal nu have en del af kagen ved hussalget.

Kigge ud over vandet

Og hvor flytter skuespilleren så hen? Svaret er længere nordpå på Sjælland, for Jesper Asholt har savnet at komme tættere på vandet, fortæller han, da Ekstra Bladet kontakter ham for en kommentar.

- Jeg flytter til Hundested, hvor jeg kan sidde og kigge ud over havet. Det er ret svært i Værløse, siger Jesper Asholt med et glimt i øjet.