Skuespiller Steen Springborg pludseligt død

Skuespiller og instruktør Steen Springborg er død. Han blev 67 år.

Det skriver Berlingske.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Alexandra 'Sandra' Foss, der var gift med skuespilleren frem til 2013 og har tre børn sammen med ham, at han døde fredag, hvor han blev fundet derhjemme.

- Det er superhårdt for os alle sammen, siger hun og fortæller, at det endnu ikke står klart, hvad Steen Springborg døde af.

'Et givende og omsorgsfuldt menneske'

Alexandra Foss og Steen Springborg blev gift i 1979, men hun fortæller, at de blev skilt i 2013 og flyttede fra hinanden to år senere.

De bevarede dog venskabet til det sidste, og hun vil for altid have mange goder minder om eksmanden.

- Jeg vil huske ham som et utroligt givende og omsorgsfuldt menneske over for dem, han kendte, og han gik meget op i, om det gik andre godt, siger hun og fortsætter:

- Vi har haft et virkelig godt liv. Det var ikke uden problemer, for alle har jo problemer, så det var ikke en dans på roser hele vejen igennen. Men jeg vil se tilbage på vores liv sammen med stor taknemmelighed og stor kærlighed, slutter hun.

Udskældte Hansen

Steen Springborg har haft en række roller i store danske film og tv-serier som 'Nikolaj og Julie', 'Rejseholdet', 'Edderkoppen' og 'Drengene fra Sankt Petri'.

Derudover vil mange formentlig huske ham fra den udskældte film 'Elvis Hansen – en samfundshjælper', hvor han spillede netop Elvis Hansen.

Ifølge Berlingske blev han som den yngste nogensinde optaget på Aarhus Teaters elevskole i 1970, mens han i løbet af sit liv også nåede at være direktør for underholdningsteatret Lorry.

Stoppede efter ulykke

I 2017 fortalte Steen Springborg, at han stoppede karrieren som skuespiller, efter han kom til skade i en alvorlig busulykke.

- På vej ud af bussen ringer min telefon, og jeg tager den op og kigger på den, og så træder jeg ud imellem bussen og en høj kantsten og ryger forover. Jeg kunne høre knækket i foden. Det var altså voldsomt. Det gjorde egentlig ikke ondt, men jeg blev vildt forskrækket, sagde han dengang til Ekstra Bladet og fortsatte:

- Foden var brudt fuldstændig i stykker. Jeg lå på cykelstien og var nærmest røget ind under bussen, og så var der selvfølgelig nogen cyklister, der stoppede og ringede efter hjælp. Heldigvis skreg jeg, så buschaufføren ikke kørte videre, for ellers havde jeg nok mistet benet og førligheden. Men ulykken var helt min egen skyld. Jeg så mig ikke for.

Han blev opereret og fik syv skruer i foden, som han skulle leve med resten af sine dage. Efter ulykken trak han stikket på sin karriere - en beslutning, der havde været i hans overvejelser, siden han fem år tidligere var blevet opereret for celleforandringer på stemmebåndet.

I stedet begyndte han at skrive manuskripter efter en lang karriere som skuespiller, som han så tilbage på med stor stolthed. Men nu har han altså skrevet for sidste gang.