Skuespiller Troels II Munk er død

Skuespilleren Troels II Munk er død i en alder af 78 år natten til lørdag.

Det skriver hans enke Pia Rosenbaum på sin Facebook-profil, ligesom hun også bekræfter sin mands død overfor Ekstra Bladet.

- Han havde cancer, som han blev helbredt for for femten år siden, som vendte tilbage og blev konstateret for et par måneder siden, siger hun til Ekstra Bladet og fortæller, at han tilbragte sin sidste tid på Diakonissestiftelsesn hospice,

- Han fik lov at dø i fred og ro uden det store drama. Kroppen gav op, og han sov stille ind.

Sov ind på hospice

Pia Rosenbaum, der også selv er skuespiller, fortæller derudover, at hun har det 'ad helvedes til'.

- Vi har været afklarede med, hvor det førte hen. Der var ikke tvivl om, at det her havde en ende. Alligevel kommer det bag på en, at det er så uigenkaldeligt.

Selvom Troels II Munk ikke er kendt for sine store hovedroller, så er han et ansigt, der har optrådt i adskillige danske film og tv-serier i biroller.

Han har således medvirket i alt fra 'En by i provinsen', 'Taxa' og 'Forbrydelsen' til 'Det forsømte forår', 'Fidibus' og 'Efter brylluppet'.

Han optrådte også i mange roller på de danske teaterscener, ligesom han var formand for Dansk Skuespillerforbund i årene 1991-1995.

Havde særligt talent

Derudover var Troels II Munk også en ihærdig quizzer med en paratviden, der overgik de flestes.

Han blev således individuel danmarksmester i quiz i 2015, ligesom han også var på vinderholdene ved DM i 2012, 2013 og 2015.

Toels II Munk var gift med Pia Rosenbaum i 39 år indtil sin død. De fik sammen sønnen Hannibal.

Som nyuddannet skuespiller føjede Troels II Munk 'II' til sit navn, da der allerede var en ældre og mere etableret skuespiller i branchen med navnet Troels Munk.

Han bisættes fra Hellig Kors Kirke lørdag 1. juli klokken 14.00.