Skuespiller vraget: Vender ikke tilbage til 'Badehotellet'

Når TV 2 i starten af 2024 for intet mindre end tiende gang blænder op for 'Badehotellet', så bliver det uden en populær karakter.

Nemlig karakteren Claus Villumsen, der spilles af Andreas Jebro.

Det fortæller skuespilleren selv til Billed-Bladet.

- Jeg er slet ikke med i sæson 10. Det er vemodigt. Jeg ville gerne være med, men sådan skulle det ikke lige være med det, de skulle fortælle i den her omgang, men så har der været plads til noget andet, lød det fra Jebro til ugebladet, hvortil han tilføjede, at han lige har lavet en anden tv-serie, der har premiere til januar 2024, og dermed kommer til at konkurrere med 'Badehotellet'.

39-årige Jebro fik sin debut i ottende sæson af serien.

Men imens Andreas Jebro må kigge langt efter en plads i hitserien, så bliver der plads til et gensyn med en anden karakter.

Andreas Jebro spillede karakteren Claus Villumsen. Han vender ikke tilbage til 'Badehotellet' i sæson 10, der bliver den allersidste af slagsen. Foto: Mike Kollöffel

Hun vender tilbage

Kitty Hansen, der bliver spillet af Andrea Alma Øst Birkkjær, som var med i sæson tre og fire, hvor hun ankom til hotellet med hr. Weyse, vender nemlig retur til serien.

'Badehotellet' fik premiere tilbage i 2013 og trak rigtig mange seere allerede fra de første afsnit.

Oprindeligt skulle serien kun have haft fem sæsoner, som skildrede Danmark fra 1928 til 1933.

Men forfatterparret besluttede at lade serien fortsætte og dermed tage tiden før, under og efter Besættelsen med.

Sidste og tiende sæson af 'Badehotellet' får premiere på TV 2 Play og TV 2 i 2024.

Man kan næsten dufte Vesterhavet, når man sætter sig til rette i sofaen og ser 'Badehotellet'. Kom her med bag kulissen og se, hvordan det hele er en stor illusion.