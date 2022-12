Skuespillere avler skuespillere: Kender du de danske stjerneskud?

Børn får ofte interesse for det, deres forældre arbejder med eller går op i til daglig, og det er i udpræget grad tilfældet i skuespillerbranchen, hvor en lang række unge stjerner er gået i en eller begge forældres fodspor. Vi kigger på det danske 'unge kuld' under 30

Kun i Ekstra Bladet

Æblet falder ikke langt fra stammen - heller ikke inden for skuespil. Herhjemme har et ungt kuld af skuespillere, der er børn af kendte skuespiller-forældre, haft stor succes.

Men kender du mon dem alle - og i så fald: Ved du, hvem de er børn af?

Seneste eksempel herhjemme på et nyt stjerneskud inden for dén kategori er unge Maximillian Hale på 17 år, som her i december har imponeret som Rasmus Høst i DR's julekalender-succes 'Julehjertets hemmelighed'.