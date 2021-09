Skuespillerpar vil overraskes

Pomfritten, babyen, dimsen og dutten.

Skuespillerparret Simon Stenspil og Anna Stokholms ufødte barn har mange navne. Men intet køn - i hvert fald ikke endnu.

Parret har nemlig valgt at gå den lidt utraditionelle vej og blive overrasket.

- Det var faktisk Simons forslag. Jeg synes, det er svært. Men jeg har vænnet mig til det nu, fortæller 33-årige Anna Stokholm til den fremmødte presse til Zulu Comedy Galla torsdag aften.

- Det er jo bare et menneske, så vi bliver glade, uanset hvilket køn det bliver, tilføjer den højgravide skuespiller.

Parret glæder sig enormt til at byde deres baby velkommen til verden i november, og de tager tingene, som de kommer.

- Vi glæder os bare, og det bliver skide fedt, indskyder den kommende far.

Intet bryllup

Parret har været sammen i en årrække, men der er ingen udsigter til ring på fingeren endnu.

- I mit hoved er det at få et barn langt større end et giftemål. Det her betyder, at lige meget hvordan vi vender og drejer det, så skal vi være sammen resten af livet, lyder det fra 38-årige Simon Stenspil, der fortsætter:

- Jeg vil ikke negligere et bryllup, men det her bliver en meget stor omvæltning, og det bliver skide fedt.

