Skulle have drukket en bajer med Leo

Popikonet Leo fra duoen Sussi og Leo ønsker ikke at blive genoplivet, hvis han 'ender som en grøntsag' Det fortalte han til Ekstra Bladet, da vi besøgte Sussi og Leo i sidste uge

Leo Nielsen sov stille ind natten til lørdag. Sussis partner gennem mere end 50 år blev 67 år. 'Kandis'-Johnny Hansen siger tak for festen og håber, at Sussi bliver ved

Et sted mellem klokken 06.00 og 06.30 tikkede sms'en fra Sussi ind hos musiker Johnny Hansen.

Leo Nielsen - Sussis mand og musikalske partner gennem mere end et halvt århundrede - var sovet stille ind i nat.

- Det er jo trist. Jeg skrev til Sussi for ikke så længe siden, at når Leo kom hjem fra hospitalet, så ville jeg komme og drikke bajer med ham, fortæller Johnny Hansen til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Efter at vi (Johnny Hansen Sussi og Sussis nevø Lukas, red) deltog i 'Fangerne på Fortet' har jeg været ude på gården hos dem et par gange, og der fik jeg et par rigtig hyggelige snakke med Leo også. Jeg vil huske ham for det søde menneske, han var. Der var ikke noget ondt skabt i ham, tværtimod, siger Johnny Hansen og tilføjer:

- Han var en rigtig god kollega og kammerat. Jeg vil huske dem for en fed fest. De var virkelig gode til at lave en fest.

Annonce:

Artiklen fortsætter under billedet ...

Johnny Hansen deltog tilbage i 2021 i tv-programmet 'Fangerne på Fortet'. Her mødte han Sussi og Sussis nevø. Siden har Johnny Hansen flere gange taget turen ud på gården til Sussi og Leo, hvor de har haft nogle hyggelige snakke. Foto: Anthon Unger

Men selvom Sussi i fremtiden bliver nødt til at spille op til fest uden sin Leo, som hun har optrådt med adskillige gange i adskillige år, håber Johnny Hansen, at hun bliver ved.

- Jeg håber virkelig, at Sussi kører videre i den samme stil. De elsker begge at optræde, så jeg håber virkelig, at hun kører det videre, siger Johnny Hansen til Ekstra Bladet.

Sov stille ind

Det var ved en 03:00-tiden natten til lørdag, at Leo Nielsen efter en hård periode med sygdom trak vejret for sidste gang.

- Leo er død. Jeg tror, det skete omkring klokken 3 i nat, men jeg er ikke sikker, fordi jeg lå og sov. Men det skete cirka klokken 3, fortæller Sussi til Ekstra Bladet og sætter videre nogle ord på, hvordan hun har det, efter hendes trofaste makker nu har forladt hende.

Annonce:

- Jeg har det faktisk godt. Leo lå jo bare der, og det var jo ikke godt. Så jeg er glad for, at han har fået fred.

Artiklen fortsætter under billedet ...

I december 2022 fik Leo tarmslyng og var dødsyg og indlagt i to måneder. Han nåede at komme kort hjem, før han 11. februar blev indlagt igen. Denne gang uden mulighed for bedring. Natten til lørdag trak han vejret for sidste gang. Foto: Claus Bonnerup

I december 2022 fik Leo tarmslyng og var dødssyg indlagt i to måneder, men i slutningen af januar kom han svækket hjem til Saltum med en kampvægt på bare 46 kilo. Men lørdag 11. februar blev Leo Nielsen igen indlagt. Denne gang uden håb om bedring og helbredelse.

Den 67-årige musikers nyrer svigtede, og hans lever satte langsomt ud.

- Det er et spørgsmål om dage, sagde Sussi til Ekstra Bladet og virkede afklaret med, at Leos liv ikke stod til at redde.

- Det vigtigste er, at han ikke lider, og det gør han ikke, sagde Sussi videre og fortalte, at hun følte, at hun havde taget afsked med den mand, hun har dannet par med, siden de begge var bare 15 år gamle.

Nu er Leo rejse slut. Sussi er blevet solist og enke og skal indstille sig på et liv uden sin livsledsager.

Adskillige gange og i adskillige år optrådte Sussi og Leo sammen. Her er de husorkester på Frederiks Bøfhus i Skagen. Foto: POLFOTO / Kim Agersten

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Leo levede et festligt og farverigt liv med piben i munden og Sussi ved sin side. Se hans liv i billeder i galleriet her:

Her er Leos liv i billeder