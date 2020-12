Skyder med skarpt mod Netto

Der skal skrives et nyt kapitel i sagen mellem Jesper 'Jokeren' Dahl og Netto.

Rapperen nævnte dagligvarebutikken i et opslag på Instagram tidligere i december, efter han kort forinden havde raset mod regeringen og de manglende hjælpepakker.

'Jeg er fysisk i god form og har en anslået IK på 130-140, og står gerne i kassen i Netto, hvis det er det som skal til!' skrev han blandt andet efterfølgende.

Det tilbud var HR-direktør i Netto, Christian Dahl, hurtig til at tage op, og han tilbød Jokeren en kop kaffe, selvom han gjorde det klart, at alle ikke kan få et job i Netto.

Nu skyder rapperen med skarpt mod HR-direktøren. Det sker i et nyt nummer, som han netop har udgivet på Instagram.

- Jeg håber også, at du får en god jul, dig HR-direktør i Netto, som lavede et par hundrede tusinde kroner i gratis reklame på Joks. Det var kreativt, siger han i slutningen af sangen og fortsætter:

- Da jeg ringede til dig, så var der ikke noget job til mig. Så du lavede kassen på en, du ikke engang synes er egnet til at sidde bag kassen. For alle kan ikke få et job i Netto, slutter han.

Det nye nummer, 'Lad os holde sammen', er kommet i stand med regnskabsprogrammet Web-Regnskab, der læste om sagen og kontaktede Jokeren med et tilbud om akut hjælp, så han kunne få en god jul med sine børn, hvis han lavede en positiv rap om den svære situation.

Det fortæller firmaet i en pressemeddelelse, hvor de samtidig fortæller, at de har oprettet en corona-hjælpepulje på 100.000 kroner til små iværksættere, som kan spare penge på deres regnskabsprogram.

I sangen roser han samtidig Mette Frederiksen, som han ellers sendte en fuck-finger til tidligere på måneden. 'Du gør det godt, skat. Det gør I allesammen,' rapper han blandt andet i nummeret, der også bliver brugt til at stikke lidt til både Netto og Ekstra Bladet.

'Jeg råbte op, rakte fuck på et opslag. Og gik viralt - uden at opdage, at Ekstra Bladet lavede penge, Netto sparede dem. Jeg ringede op om deres job, de sagde: bli' bare hjemme. Og det fair nok - Jeg ik' så service, minded,' lyder det.

Nettos HR-direktør, Christian Dahl, bekræfter, at Jesper Dahl faktisk har taget kontakt til ham, efter sagen kørte i medierne.

Han har hørt den nye sang, men han siger dog, at det er lidt af en skarpvinkling, når Jesper Dahl siger, at Netto ikke havde et job til ham.

- Jeg synes, den (sangen. red.) er meget cool. Jeg har ikke afvist Jokeren, og vi drikker kaffe mellem jul og nytår. Og hvem ved? Så kan det jo godt være, at vi finder en løsning, siger han til Ekstra Bladet.

Han afviser, at der blot var tale om et PR-stunt, da han kommenterede på Jokerens opslag.

Dengang sagde han efterfølgende til Ekstra Bladet, at det var med lidt blandede følelser, at han læste opslaget.

- På den ene side synes jeg, at det er sjovt, og på den anden side tænker jeg, at det er en smule ærgerligt, at vi ikke er kommet videre. Jeg sidder i Netto, og vi er 14.000 medarbejdere. Vi hører mange gange, at man altid kan få et job i Netto, og det er bare ikke rigtigt. Vi er 14.000 medarbejdere, som gør en fantastisk indsats, og vi har altid brug for gode kolleger, som har hjertet på rette sted og er frisk på at smøge ærmerne op. Men ikke alle kan få et job i Netto, sagde Christian Dahl tidligere på måneden.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en opfølgende kommentar fra Jesper Dahl, men han har endnu ikke reageret på vores henvendelser.

