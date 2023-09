Skyder med skarpt mod politikere: 'En rigtig farlig tendens'

Nu langer skuespiller Jakob Fauerby ud efter både Dansk Folkepartis formand og LA-profilen Henrik Dahl, fordi han mener, at deres måde at gå til LGBT-området på 'kan være ødelæggende'

Den danske skuespiller Jakob Faurby, kendt som 'Vild med dans'-vinder og en tredjedel af komiker-trioen Platt-form, synes, at der er ved at brede sig 'en farlig tendens' i Danmark.

Det drejer sig om en oprindeligt amerikansk tendens, hvor man eksempelvis påpeger, at LGBT+ rettigheder er blevet en del af en 'wokeisme-kamp' og ikke almindelige menneskerettigheder.

Fauerby påpeger således, at en del af det fænomen er begyndt at sprede sig til dansk politik.

Det har han tidligere skrevet på sin Instagram-profil.

Nu uddyber han til Ekstra Bladet.

Han mener, at den yderste politiske højrefløj, herunder blandt andet Dansk Folkeparti, er med til at sprede tendensen.

- Den her tendens har ramt hele højrefløjen. Herunder eksempelvis når Dansk Folkeparti med Morten Messerschmidt i front lancerer en kampagne, der hedder 'Det er okay at være almindelig', som skal gå i rette med 'identitetspolitikken'.

- Eller når Henrik Dahl (LA) taler om faren ved en LGBT-ideologi og den ekstremt intolerante LGBT-lobby, siger Fauerby til Ekstra Bladet.

- Det er et ledigt standpunkt, og det er et sted, hvor man nemt kan samle nogle vælgere op. Og det er det, det handler om. Men det er også en rigtig farlig tendens, påpeger han.

Jakob Fauerby mener, at Morten Messerschmidt er med til at sprede en farlig tendens. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Kan være ødelæggende

- Hvad kan det have af konsekvenser, når danske politikere og partier udtaler sig på den her måde, mener du?

- Jamen, der kan ske det, at unge mennesker, som er i gang med at finde sig selv og deres plads i verden, de kan opleve, at folk med magt og taletid taler til dem på en måde, som kan være ødelæggende for deres selvværd og deres tro på, at de nok skal finde deres vej og plads i verden.

Faurby fortæller desuden, at det var en af de samme situationer, man så, da der var demonstrationer ved Frederiksberg bibliotek tilbage i foråret i forbindelse med et dragshow for børn.

- Vi så jo flere politikere herhjemme skabe sig ret voldsomt, fordi de så to dragqueens læse op af en børnebog på et bibliotek på Frederiksberg, lyder det.

Henrik Dahl mener ikke, at Jakob Fauerby gengiver hans holdninger korrekt. Foto: Jonathan Damslund

Afviser pure

Ekstra Bladet har spurgt Henrik Dahl, hvad han mener om Jakob Fauerbys udtalelser. Her udtaler LA-profilen, at han ikke mener, at skuespilleren gengiver hans holdninger korrekt. Det skriver han i en sms til Ekstra Bladet:

'Den dag, Jakob Fauerby gider at gengive mine holdninger korrekt, vil jeg hjertens gerne diskutere med ham.'

Ekstra Bladet har været i kontakt med Morten Messerschmidt, der ikke har nogen kommentar til sagen.

