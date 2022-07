Slå til nu: Får Twitter til at gløde

Pilou Asbæk har besluttet sig for at hjælpe en med at få et ønske opfyldt denne sommer

Den populære danske skuespiller Pilou Asbæk har fået en idé.

Hvor nogle idéer bliver i idébanken, ser denne ud til at blive til virkelighed - han vil hjælpe en for ham ukendt person med at få et ønske til at gå i opfyldelse.

Det sker på Twitter, hvor han skriver:

'Har en ide. Nok fjollet. Men here goes: Vil gerne hjælpe en med at få et ønske opfyldt her til sommer. Så mangler du noget? Ønsker du noget? Har du en drøm om en oplevelse…etc? Kan måske jeg eller en anden her på tråden hjælpe. Skriv, del, byd ind og lad Twitter gøre sin ting…'.

Inderligt ønske

Og det er til at forstå, hvis Pilou sidder og føler sig en smule rørt lige nu, for reaktionerne har været overvældende, og ønskerne i tråden er mange. Der er eksempelvis én, der skriver:

'Ville ønske jeg havde råd til en fodbold trøje for hvert af mine yndlings hold, henholdvis Liverpool og Barca.'

En andens ønske er i den mere alvorlige ende.

'Jeg har et inderligt ønske - et forløb om at helbrede nervesystemet og livets traumer. Desværre er pengene små efter skilsmisse og diagnose på sclerose , men viljen og håbet er der.'

Skuespilleren er selv inde og svare på ønskerne. En drømmer om en trøje fra cykelrytterne Magnus Cort eller Mads Pedersen, hvilket har fået Pilou Asbæk til at forsøge at gøre Magnus Cort opmærksom på ønsket.

'Du skal i bio'

En anden ønsker råd til livet som skuespiller på kærestens vegne, og Pilou stiller sig selv til rådighed. En fjerde drømmer om at se 'Elvis' i biografen i Randers - et ønske som besvares af skuespilleren med:

'Du skal i bio nu!'.

En bryllupsfotograf drømmer om at have fire efterårsbryllupper booket i kalenderen for økonomisk at kunne få ro i maven. Her deler Pilou ønsket med sine knap 65.000 følgere for at fotografen måske kan rykke nærmere sit mål.

Ugebladet Se og Hør har også været forbi og drømmer om at se Pilou Asbæk som ugens Se og Hør-mand, hvilket han dog ikke ønsker at byde bladets læsere, svarer han med grinende emojis.

Du kan se hele tråden med ønsker her.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Pilou Asbæk, der venligt svarer, at han ikke ønsker at kommentere.