Slemme symptomer: Tv-deltager sygemeldt

Kathrine og Michael blev som programmets yngste par nogensinde 'gift ved første blik' tilbage i 2018. Og nu venter de deres første barn.

Men graviditeten har ikke været en dans på roser for 29-årige Kathrine Kelså Harders. Hun har nemlig måttet sygemelde sig, da hun efter 10 uger stadig plages af voldsomme symptomer.

'Opkasten varer ved her i 2. trimester, trætheden er enorm, og jeg hænger bare ikke særlig godt sammen', skriver den kommende mor i et opslag på Instagram.

Til Ekstra Bladet fortæller hun, at overskuddet er minimalt, og dagene bruges for det meste i sofaen. Selv de mindste aktiviteter såsom at bage en æblekage er noget af en udfordring.

- Jeg prøvede at lave en æblekage med æblerne i vores have, men på de 45 minutter det tog, måtte jeg holde to pauser, fordi jeg ikke kunne stå op og koncentrere mig så længe ad gangen, fortæller hun.

Utrolig hårdt

Daglig opkast og ekstrem træthed er sjovt nok ikke den bedste kombi, når man går på arbejde. Og Kathrine Kelså Harders måtte tage lange lure hver dag, når hun kom hjem fra job. Det har været utrolig hårdt, fortæller hun.

Men heldigvis har hun sin gode mand ved sin side.

- Michael er den bedste! Han passer så godt på mig. Jeg ville på ingen måde hænge sammen, hvis ikke han var der for mig, siger Katrine Kelså Harders.

Katrine, der til daglig arbejder som folkeskolelærer, har termin til februar, og hun håber at kunne vende tilbage til sit arbejde i starten af oktober.