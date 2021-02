Sletter alt: - Jeg er meget ked af det

Det vakte i den grad opmærksomhed, at Lego-arving og godsejer Anders Kirk Johansens bil forleden gik gennem isen, efter han havde vovet sig ud i en modig omgang iskørsel på en sø ved sit gods.

Isen var dog ikke tyk nok, og det førte til, at hans Suzuki Jimny gik gennem isen og langsomt sank mere og mere ned. Siden måtte den trækkes op ved hjælp af en traktor.

Kirk Johansen valgte efterfølgende at dele billeder og video fra episoden på sine sociale medier, og siden talte han med flere medier om den utilsigtede tur i søen.

Udskammet: - Det er mangel på respekt

- Jeg er da glad for, at jeg ikke tog min Rolls Royce, sagde han i den forbindelse blandt andet til Ekstra Bladet med et grin.

Kirk Johansens humoristiske tilgang til situationen har siden skabt debat, og flere politikere - heriblandt Pernille Skipper fra Endhedslisten . har i den forbindelse udtrykt deres harme over hans udtalelser og påpeget, at han udviser stor økonomisk uansvarlighed.

Hurtigt blev det til en værdipolitisk diskussion om, hvorvidt man politisk skulle se nærmere på at hæve arveafgiften.

Her ses Anders Kirk Johansens bil i søen. Foto: Privat

Men det var aldrig hensigten, at hans stunt skulle skabe debat på den måde, lyder det nu fra hovedpersonen selv. Han har ikke ønsket at give interview til Ekstra Bladet torsdag, men i et opslag på sin Instagram-profil tager han bladet fra munden:

Lego-arvings bil gik gennem isen: - Jeg tænkte shit

'Kære Følgere: Jeg havde aldrig troet at mit uheld på søen i forgårs skulle starte en politisk debat eller få så meget forargelse fra folk, der normalt ikke følger mit hyggelige liv! Jeg ønsker at fremstå som en ordentlig rar mand og har aldrig haft i sinde at ville gøre nogen noget ondt eller forarge', skriver han og fortsætter:

'Historien var tiltænkt mine tro følgere - der sikkert allerede godt ved, at jeg kan få nogle tossede ideer fra tid til anden ... Jeg ønsker ikke at være politiker eller meningsdannende og er meget ked af de mange halvtarvelige kommentarer om, hvad folk mener, jeg tænker og gør', skriver han videre.

Turen gik bestemt ikke helt efter planen. Privatfoto

Han fortsætter med at fortælle, at han derfor har besluttet sig for at slette alle videoer og billeder fra episoden.

'Jeg har derfor besluttet mig for at slette både videoen og opslaget omkring min Jimny senere i dag - ligesom dette opslag også vil blive slettet! Jeg glæder mig over, hvis I har fået et godt grin - og tak også for alle de mange søde kommentarer - men jeg ligger låg på sagen nu', siger han videre.

Anders Kirk Johansen har ikke ønsket at kommentere det seneste opslag over for Ekstra Bladet.