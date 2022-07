Sletter forbindelsen HELT: Nu skrotter de hans navn

Navnet hang ved, da Jesper Nielsen røg ud af sit eget selskab, men nu er det også fortid.

Således hedder ejendomsmæglerkæden ikke længere Jesper Nielsen. Den har nemlig fået et nyt navn, som bliver '&Living'.

Det fremgår af cvr-registeret, og Nykredit bekræfter over for Ekstra Bladet, at det er det fremtidige navn for kæden. Således hed selskabet tidligere Jesper Nielsen Franchisegiver A/S, mens det i dag hedder &Living Franchisegiver A/S.

Da der er tale om en såkaldt franchise, hvor de underliggende selskaber er selvstændige, har de endnu ikke skiftet navn, men det er planen, at de alle skal droppe 'Jesper Nielsen' og i fremtiden hedde '&Living'.

Mandag 18. juli udtrådte Jesper Nielsen officielt fra alle sine poster i selskabet.

Smidt på porten

Jesper Nielsens livsværk har nu ikke noget med ham at gøre længere, siden han blev smidt ud af sit eget selskab. Det var medejerne Nykredit, der efter en sag til en julefrokost valgte at stoppe samarbejdet med den kendte mægler.

Det var angiveligt en sag om krænkelser til en efterfest efter en julefrokost, der var årsag til Jesper Nielsens exit fra selskabet. Selv kalder han det ikke en fyring.

Derefter overtog Nykredit hele selskabet fra Jesper Nielsen, og kæden er derfor nu en del af Nykredit Mægler ligesom Nybolig og Estate.

Jesper Nielsen har over for Ekstra Bladet bekræftet, at der har været en episode til den pågældende julefrokost, men han fortæller, at der var tale om tre kvinder, som alle ifølge ham har oplyst, at de ikke følte sig krænkede.

Faktum er dog, at Jesper Nielsen har set sit imperium smuldre, og at der nu ikke længere er nogen forbindelse til ham i selskabet.

