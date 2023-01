Sletter fortiden: Dækker kæmpe kærestetatovering efter brud

Nicklaes Olsen, der er kendt fra 'Ex on the Beach', har fået dækket den kærestetatovering, han fik sidste år, efter han splittede op med kæresten Line Maria Busk i fjor

Nicklaes Olsen kendt fra 'Ex on the Beach' gider ikke længere at se på sin kæmpe tatovering af ekskærestens ansigt, efter at han under stor dramatik slog op med Line Maria Busk i fjor

Duer ikke. Væk!

Realitydeltageren Nicklaes Olsen gider ikke længere at se på Line Maria Busk, som indtil forleden prydede størstedelen af hans ene lår.

Parret gik fra hinanden under stor ståhej i sommeren 2022, efter at Nicklaes havde været Line Maria utro med en anden realitydeltager, Christel Trubka.

Både Nicklaes og Line Maria er kendt fra 'Ex on the Beach'.

Alt virkede til at være fryd og gammen mellem Line Maria Busk og Nicklaes Olsen, og de virkede så forelskede, men pludselig var det slut. Mystikken dominerede længe, men til sidst blev det afsløret, at bruddet skyldtes utroskab. Foto: Emil Agerskov

Da alt stadig var fryd og gammen, fik Nicklaes kærestens ansigt tatoveret i stor skala, mens hun blot fik tegnet noget på sin hånd.

Men nu, hvor forholdet for længst er brast, så måtte tatoveringen væk.

- Det var det punktum, der skulle til. Jeg kunne godt mærke nu, at den var irriterende at kigge på hver morgen, siger Nicklaes Olsen og fortsætter:

- Mit rationale omkring at få den lavet, var nok ikke den bedste, men jeg tror bare, det var et desperat forsøg på at vise noget kærlighed, konstaterer Nicklas i dag, og fortæller, at han ikke på forhånd havde fortalt Line Maria, at han ville fjerne tatoveringen.

Efter lang tids kold luft i fjor kan de dog i følge ham godt tale pænt sammen i dag.

Line Maria Busk som tatovering kort før at den blev tegnet over hos tatovøren. Privatfoto

Nicklaes Olsen fik dækket sin tatovering hos Sia Antoniou, der er piercer og tattooartist hos Addinked7 i København. Privatfoto

- Er det så slut med den slags - klog af skade?

- Det dummeste er, at jeg gennem tiden har fået tatoveret tre til fire pigenavne. Det har altid været en måde, jeg ville vise min kærlighed på. Men efter det her så tror jeg sgu, at jeg stopper.

Nicklaes er i dag single, mens Line Maria, der ellers havde en gigantisk mental nedtur efter bruddet sidste sommer, nu er kærester med David Jarsbo.

