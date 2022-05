Sletter Mette Frederiksens gode røv

Det plejer at være Mette, der er kendt for at slette.

Nu går Anders Lund Madsen hende i bedene.

Tirsdag aften skrev den 58-årige journalist en række opslag på Twitter, hvor han kommenterede Mette Frederiksens bagdel.

'Mette Frederiksen har faktisk en god røv', skrev han samtidig med, at statsministeren ankom til gallamiddag på Amalienborg Slot iført en beige/rosa kjole fra Jesper Høvring i anledning af besøget fra den indiske premiereminister, Narendra Modi.

Mette Frederiksen har en historisk god bagdel, mener Anders Lund Madsen. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Her stoppede Anders Lund Madsen ikke.

I næste tweet skrev han, at måsen faktisk er historisk god.

'Jeg vil faktisk gå så vidt, som at vi skal tilbage til Hilmar Baunsgaard (1968-1971) for at finde noget, der nogenlunde matcher', og den besked fulgte han selv op af endnu en sammenligning af Mette Frederiksen numse.

'Og nu har jeg faktisk mulighed for at sammenligne med den foregående røv, som tilhører Lars Løkke, og med al respekt - den når ikke den nuværende til sokkeholderne', skrev Anders Lund Madsen.

Foto: Twitter

Ekstra Bladet ville naturligvis gerne have talt med Lund Madsen om hans store betagelse af Mette Frederiksens røv, men han gør det hurtigt klart, at den ønsker han ikke at tale om.

Få minutter efter den korte samtale kommer Anders Lund Madsen i tanke om slette-Mettes yndlings-trick og fjerner sine røv-tweets fra det sociale medie. Nu er de slettet - pist væk - som sms'er i en vis sag om nogle aflivede dyr.